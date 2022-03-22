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前「3冠王」少棒國手涉情殺 捕手搭檔曝殺機：他從小乖巧

聯合報 / 記者莊祖銘林伯驊／嘉義即時報導

台電嘉義配電中心陰性男員工今上午涉刺殺張姓女包商，檢警初步了解疑感情糾紛，陰的「換帖」兄弟陳先生推測，疑似因承攬標案，價錢談不攏釀殺機，全案警方仍在釐清中。

55歲陰姓男子曾是嘉義朴子少棒隊，代表參加威廉波特少棒賽獲冠軍，隨後轉入台電少棒隊。和他一路從朴子國小、華興青少棒隊到台電棒球隊的陳姓捕手說，陰性男子從小在球場、課業或待人處事方面表現都相當不錯。

陳姓捕手說，兩人從朴子國小、華興中學到台電棒球隊都互相搭配，後來兩人離開棒球隊，成為台電員工。更後來，陰10幾年前離婚後結識同樣離婚的死者張姓女包商，近期疑似因共同承攬台電內部的小工程，因金錢談不攏，釀下殺機。

罹患口腔癌的陳姓捕手說，陰性男子約半年前也患上口腔癌，開完刀後情緒不穩定、常半夜睡不著，他常打電話過去試圖安撫，今天發生這樣的意外讓以前同期戰友都相當意外，大家也都相當不樂見。

朴子棒球委員會前主委黃基全說，陰男是朴子人，從小就乖巧懂事，現在台電公司服務，但放假都會回來教學弟妹打球，今天發生這種事，可能跟他最近身體狀況差有關，聽到這樣的消息讓他相當不捨和惋惜。

今天上午案發後警方到場，逮捕情緒平穩的陰姓男子，扣得10幾公分長的水果刀，目前正製作筆錄，擬依殺人罪嫌送辦，詳細事發經過和動機仍進一步釐清。

台電員工陰姓男子（右二）今上午涉殺害張姓女包商，警方當場逮捕帶回。記者林伯驊／翻攝
台電員工陰姓男子（右二）今上午涉殺害張姓女包商，警方當場逮捕帶回。記者林伯驊／翻攝
陳姓捕手搭檔透漏，兩人恐因財務問題種下殺機。圖／讀者提供
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台電 殺人 口腔癌

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