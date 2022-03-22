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金寶董座遭控違法賣股 檢方：若涉弊依法處理

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

立委郭國文昨天在立法院財政委員會質詢時指出，金寶電子董事長許勝雄繼自肥獨子許介立收購庫藏股事件後，去年5月又未經董事會同意，擅自出售金寶和子公司吉寶公司持有的群創股票2萬餘張，導致公司嚴重虧損6.4億元，嚴重影響股東權益，要求金管會明查。台北地檢署指出，若金管會調查認定有不法移送檢調，檢方將依法處理。

郭國文昨指出，依照「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條，3億元以上交易須報董事會，但金寶投資子公司吉寶超過4億元，但卻拆成2家公司以低單價方式，多次交易完成，讓每筆交易不超過3億元，規避董事會內部討論跟議決過程，另擅自出售金寶和吉寶公司持有群創公司2萬餘張股票，導致公司嚴重虧損6.4億元。

金寶和子公司吉寶長期持有群創股票，屬於長期投資，目前面板業市場已趨穩定發展，有不錯的高殖利率，是否需要急於董事會前全部出脫，認列6.4億元損失，將是金管會查核重點。

金寶集團近來爭議頗多，許勝雄去年安排兒子許介立擔任孫公司泰金寶電通策略長，認購金寶庫藏股逾6千張，價值2千9百萬元，引發自肥爭議，金管會上周對許勝雄開罰72萬元。

許勝雄父子為此遭控違反證交法特別背信罪與刑法詐欺罪，調查局清查後，上月以「查無不法、存檔列參」為由，函覆台北地檢署，但北檢仍在調查中，全案尚未偵結。

據了解，此案在證交法的特別背信罪部分，要先確認許勝雄有無替許介立「虛設職務」，且許介立認購庫藏股後，有無對公司「致生損害」；詐欺部分得看是否有以詐術使法人陷於錯誤，用虛設職務認購庫藏股。

郭國文 詐欺 立法院

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