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熄火牽車走斑馬線收罰單 法官認不算駕車判免罰

中央社 / 新北22日電

司姓機車騎士因仿「高雄式左轉」熄火推車走斑馬線到對向車道迴轉，收闖紅燈罰單1800元，他不服提起行政訴訟。法官認為他的行為雖然投機取巧，但不算「駕車」，判決原處分撤銷，可上訴。

根據新北地方法院判決書，民國110年9月24日晚間8時許，司姓男子騎機車沿著新北市永和區成功路1段行駛時想迴轉，剛好遇到紅燈，司男熄火牽車越過停止線，走人行道穿越道至對向車道後再發動駛離，警方見狀予以攔阻舉發，台北市交通事件裁決所處以新台幣1800元罰鍰。

司男不服提起行政訴訟，他質疑以人力推車「是屬於一般民眾步行過馬路行為，還是屬於駕駛行為？」且人力推動機車，動作比一般行人步行還要慢，當時並無人潮擁擠，並不會造成行人安全及影響交通。

台北市交通事件裁決所則拿出交通部釋示，指機車駕駛人行駛至路口處（紅燈），下車牽引機車通過停止線並進入行人穿越道，橫越道路至對向，視同機車駕駛人，應以「道路交通管理處罰條例」中闖紅燈規定，處1800元以上、5400以下罰鍰。

法官審理認為，司男的行為固然投機取巧，但並非於「駕駛」機車過程所發生，因此不應依「道路交通管理處罰條例」駕車闖紅燈規定裁罰。

此外，法官認為，如果在機車引擎未發動狀態下移動機車，仍構成「駕駛」，那麼沒有機車駕駛執照的人牽動機車，不就構成「無照駕駛」，這樣並不合理。

法官指出，司男行為並非無法可罰，若依「道路交通管理處罰條例」中的行人在道路上不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮，可罰300元，至於只罰300元是否過輕而應修法，這是立法層次的問題，總之，不應以「駕駛」機車闖紅燈來處罰司男，裁決所應賠償300元的訴訟。

人行道 車道 警察 標誌 交通部 罰單

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