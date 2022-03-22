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獨派青年朝蔣中正靈柩潑紅漆 後指部逾時求償無法索賠

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

李嘉宇等十多名獨派青年，2018年2月28日闖入慈湖陵寢，朝蔣公靈柩、遺像潑紅漆，蔣姓陵寢官出面制止卻遭拉扯，蔣中正的靈柩、遺像和相框、懸掛遺像的大理石牆面、窗簾都被鮮紅色的油漆染紅，國防部後備指揮部提刑事附帶民事訴訟，求償24萬餘元。台灣高等法院認為後指部遲至2020年6月3日才提，請求權時效消滅，駁回確定。

李嘉宇等人分屬自由台灣黨、蠻番島嶼社成員或各大學在校學生。當年2月20日、21日，李等人共同商議前往慈湖陵寢潑漆，並承租台大校友會館作為事後召開記者會之用。27日晚間，一行人在自由台灣黨黨部商討隔天行動，李取出3罐紅色油漆，由在場者以塑膠空瓶分裝約，議定228上午在慈湖陵寢停車場集合。

228當天集合後，李等人強行進入正廳，朝靈柩處潑灑紅漆，還共同舉起「去除支那威權、創建台灣共和」布條高呼口號。

刑事部分，李嘉宇、楊侒橙、陳俞璋、莊承澔、郭潤庭、郭蕎瑛、羅宜、周維理、王騰葦、張閔喬、邱峻翔雖犯毀損他人物品罪，各被處30至50日不等拘役，但全獲緩刑。

國防部後備指揮部求償24萬2026元，不過高院認為後指部2018年5月15日在桃園地方法院桃園簡易庭對被告們提起民事訴訟，後來因雙方在2020年1月14日合議停止訴訟程序，屆滿4個月後未續行訴訟，依民事訴訟法第190條前款規定，視為撤回訴訟而終結。

高院指出，本件侵權行為損害賠償請求權的消滅時效於2020年5月15日屆滿，後指部遲至2020年6月3日才提起刑事附帶民事訴訟，請求權已罹於2年時效而消滅，請求賠償無理。

慈湖陵寢2018年2月28日遭獨派青年潑漆。圖／翻攝FETN蠻番島嶼社臉書
慈湖陵寢2018年2月28日遭獨派青年潑漆。圖／翻攝FETN蠻番島嶼社臉書

民事訴訟 慈湖 蔣中正 青年

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