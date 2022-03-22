花32萬買療程險出事 減重名醫輸了官司要返還24萬元

罹患靜脈栓塞的高姓病患找名醫劉乂鳴診治，聽從建議花32萬元購買療程，卻感到身體不適，劉仍要求繼續運動、喝黑咖啡，他到大醫院求診才發現險些血栓脫落，委請律師發函終止和劉的契約，提告要求返還32萬療程費用，台北地方法院簡易庭一審判高敗訴，但二審判劉應返還24萬元確定。

劉乂鳴靠間歇性斷食和自創的「逆轉療法」從105公斤減重至72公斤而聲名大噪，被稱為「醫界梁家輝」、「鋼鐵醫師」等，他上過各大電視節目，也在診所接受病患諮詢。

高姓病患提告主張，他因罹患左下肢深部靜脈栓塞、心臟二尖瓣脫垂，2019年10月間在臉書看到劉乂鳴逆轉疾病的廣告，同年11月28日繳交4000元後諮詢，劉表示搭配運動療程和處方可以逆轉疾病，他信以為真支付32萬元購買4期療程。

高指出，他服用處方、運動後10多天，左下肢腫脹呈現紫紅色、心臟不規律跳動、心悸等症狀，詢問後劉表示不能停止處方，並要求他持續運動、喝黑咖啡，但他仍感到不舒服，到榮總心臟科求診，醫師囑咐不能劇烈運動、立即停止療程，否則有血栓脫落的危險。

高2020年1月20日委請律師發函終止雙方契約，而他上網發現劉以相同話術販售療程而衍生很多醫療糾紛，才驚覺受騙；高認為，劉以逆轉等不實話術、廣告，導致他誤認病情可以逆轉痊癒才買療程，認為劉構成詐欺行為，且違反醫療法，要求劉返還32萬元療程費用。

劉乂鳴抗辯，他僅是提供健康諮詢建議，另由診所提供營養處方，他並沒有直接治療高，不適用醫療法；縱使他表示可以逆轉病情，但沒有保證能完全治癒高的病，又高接受諮詢後不到1個月就停止運動、減餐、服用營養處方，無法證明這些方式無效。

台北地院簡易庭一審判劉免返還費用；合議庭二審認為，劉在諮詢時說「營養減重，慢性病逆轉諮詢」、「採美式門診諮詢，從容不迫，侃侃而談」、「一年營養處方費用32萬追蹤費用免收」，又回覆高「你可以去相信其他醫師，他們會開吃不完的藥」、「我也是外科醫師...不相信逆轉只有回去相信吃藥」，認定劉有以醫師身份、門診方式，告知高依據指示才能矯治身體狀況，認定契約屬於醫療契約，類推適用委任規定。