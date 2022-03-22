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戴寧收押晚2天得知父死訊 崩潰大哭：最後一程也無法送

聯合報 / 記者莊祖銘林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市議員戴寧的父親戴建三前天過世，委任律師提出願以150萬具保，盼同意收押中的戴寧交保協助後事，不過檢方不同意，嘉義地院合議庭今也認為原本羈押理由仍未消失，駁回申請，據了解，律師陳澤嘉下午到嘉義看守所辦理律見，戴寧晚2天才首次聽聞父親的死訊，崩潰痛哭，無法接受。

陳澤嘉說，戴寧今天聽到父親的死訊，情緒非常非常難過，崩潰大哭，她覺得沒做出任何傷天害理的事，卻被當成罪犯，連爸爸最後一程都沒辦法去送；至於申請戒護出去的時間，還要與家屬討論。

嘉義看守所表示，有親人喪亡需回家探視，依羈押法，申請核准外出後24小時內返所，由於現代辦喪事期間短，實務上，通常只准許1次奔喪。

陳澤嘉約今天下午2點半，到鹿草看守所探望戴寧，並攜帶戴建三死亡證明書、告知父喪，停留約30分鐘，據轉述，戴寧心裡早知父親身體狀況不好，近日在押期間就顯得焦慮不安，一聽到父親過世，更當場崩潰痛哭，表示不能接受。

鹿草看守所方已啟動悲傷輔導作業，但戴寧目前屬禁見狀態，會視情況向法院申請，安排心理師或社工人員介入輔導，也會提供紙讓她摺蓮花，希望能安撫其情緒穩定。

合議庭今天指出，經查詢戴寧的1、2親等親屬，除她以外，還有其他親屬能處理父親後事，院方對於喪父一事，深表遺憾，也能體會她哀痛之情，但羈押原因仍在，有續押必要，難准許申請，可依羈押法第23條第1項規定，經看守所核准後，在看守所管理人員戒護下返家探視，於24小時內返回看守所，戴寧能依相關規定提出申請，並非只有具保方式。

嘉義市議員戴寧收押中，律師今前往看守所律見，告知父親過世消息，她崩潰大哭。本報資料照片
嘉義市議員戴寧收押中，律師今前往看守所律見，告知父親過世消息，她崩潰大哭。本報資料照片

嘉義 律師 社工

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