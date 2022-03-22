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超跑三惡煞續押 宋媽媽：不接受和解、僅盼法院盡早判決

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

瑪莎拉蒂案宋姓大學生，遭張敦量等3人毆打重傷。台中地院16日開庭，羈押期將於24日屆滿，張嫌等3人請求交保，法官裁定「繼續羈押」，而張仍禁見、通信等；宋媽媽今下午受訪，表示宋姓男大已重回校園上課，目前不會接受和解，僅希望法院能盡早判決。

宋媽媽提到，有聽聞他們3人向法官表示想交保，今天裁定繼續羈押，但對犯嫌仍有恐懼感。宋媽指出，當初要處理車輛理賠事情，自11月開始一再找不到人，無法處理相關後續，也知道張敦量過去從事暴力討債集團，擔心出來後，會像自己開天價索賠。

上周瑪莎案於法院開庭，宋姓男大生、媽媽及3名犯嫌等人，一同查看案發影片。宋媽媽表示，看影片是要看他們動作、行為等案情細節，有聽到他們毆打、宋姓男大聲哀號的聲音，但對方與對方律師都辯稱為聽到，也說兒子是自己站不穩跌倒，並非推撞，這些說法皆令自己不寒而慄，強調「若他們真反省過了，怎還會有這般言論？」

宋媽媽更激動地說，他們不承認自己過錯，說並未想把事情搞到這種局面，卻對兒子下如此重手，甚至另外2台車抵達時，還向對方聲稱是兒子打他，影片中都呈現這些直接證據，但對方律師卻也說沒看到。

記者詢問，對方3組家長是否有繼續接洽和解？宋媽回應，目前皆未有再提到。

問到宋姓男大生近況如何，宋媽媽感謝大家關心，表示兒子2月份已經復學上課，目前由自己親自接送上下課，剛開始因跟不上同學進度，有些氣餒，自己一直在身邊鼓勵他，包含老師、同學等的陪伴，目前逐漸步上軌道；面對案情內容，宋男盡量都先不去想，情緒仍不穩定，走進人群時會感到不安，都必須戴著耳機隔絕開，也擔心對方若被假釋，上課時段可能會被堵。

宋媽媽強調，目前不會接受和解，只希望法院能夠盡早裁定判決，還給他們一個公道。

瑪莎三煞續押，宋媽媽今表示宋姓男大已重回校園上課，目前不會接受和解，僅希望法院能盡早判決。記者劉柏均／攝影
瑪莎三煞續押，宋媽媽今表示宋姓男大已重回校園上課，目前不會接受和解，僅希望法院能盡早判決。記者劉柏均／攝影

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