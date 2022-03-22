竹縣工務處長勾結廠商 收15萬洩橋梁評委名單遭求重刑

新竹縣工務處長林鶴斯，2018年任職技正期間涉收受萬喬豐公司負責人陳明正15萬元賄賂，洩漏橋樑安全檢測評估標案的評委建議名單，再依陳男的張姓合夥人提議勾選其中2人，讓萬喬豐以416萬元順利得標，讓檢方痛批林罔顧民眾使用道路橋梁安全、破壞官箴，陳在學界素孚眾望卻敗壞政風，偵結後均依貪污罪起訴，並求處重刑，時任處場羅昌傑則不起訴。

桃園地檢署檢察官周欣蓓指揮廉政署、竹縣調查站調查，新竹縣政府2018年3月29日公告辦理「107年度新竹縣轄內農路、村里道路及人行天橋等橋梁基本資料建置及安全檢測評估案」475萬元採購案，採限制性招標，原健行科大檢測嚴重中心主任、萬喬豐負責人陳明正為順利得標，讓門下學生張姓股東向博士班同學、時任工務處技正林鶴新行賄。

檢調查出，張男同年3月2日下午由桃園開車至林鶴新位在新竹縣的辦公室，當面請託他挑選與萬喬豐有關係的評選委員，並告知「得標後該給的不會少」；林禁不起誘惑，便取出養護科「採購評選委員會外聘委員建議名單」，交給張男檢視，由張指出其中2名呂姓、楊姓評委，林點頭同意後便勾選為舉薦人選，經程序讓兩人順利成為評選委員，萬喬豐也於同年5月7日以416萬元得標。

事後張男將15萬元現金放入信封袋，趁林鶴斯同年6月6日下午在健行科大演講結束，在地下停車場將信封放在林的轎車座位上，稱「這是要給你的」，順利交付賄款。

檢方審酌，林鶴新對工務處採購案件有指揮監督之權，卻罔顧民眾使用道路及橋梁的安全，貪圖不法財物，破壞官箴，陳明正在學術界素孚眾望，但為圖得不法利益行賄公務員，嚴重破壞公務員聲譽，敗壞政風，偵結依貪汙罪起訴林、陳、張等3人，並建請法院對林、陳從重量刑；時任工務處長羅昌傑因查無積極事證，不起訴處分。