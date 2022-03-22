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2人酒駕或拒酒測挨罰欠繳 執行署登門催討速繳納

中央社 / 新北22日電

行政執行署新北分署辦理「強力執行酒駕裁罰專案」，發現有2人各因酒駕和拒絕酒測被罰，卻都拖欠未繳。新北分署今天說，日前書記官上門催討後，2人已繳清或辦理分期繳納。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，民國110年9月4日下午1時許，家住土城區的42歲許姓女子在家飲酒後騎機車外出，行經鶯歌區中正三路一帶時，不慎撞上拾荒的婦人，造成這名婦人骨折、挫傷。

警方獲報到場，經酒測許姓女子超標，移送新北地檢署法辦後予以緩起訴處分，但須向國庫支付新台幣3萬5000元，並遭裁罰1萬元，另欠繳燃料費、強制險等，全案移送新北分署強制執行。

新北分署表示，書記官今年扣得許女銀行存款約3800元，日前登門催討剩餘款項，許女的兒子表示母親不在家，會轉達母親處理，當天下午許女便委託兒子繳清罰鍰等，撤銷扣押存款命令。

還有板橋區一名60歲李姓男子，他在109年8月15日凌晨5時許無照騎機車遇警方攔檢，李男拒絕配合酒測被裁罰18萬元，僅繳了1萬元就置之不理，移送新北分署強制執行。

書記官日前登門催討，李男的弟弟表示李男很少回家、電話也打不通，據了解目前無業，無法代繳，但可以轉交現場執行通知書給李男。

新北分署表示，過幾天李男現身新北分署，他告訴書記官因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情失業，現在靠打零工維生，書記官審酌他的經濟狀況後，同意他分期繳納罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北 酒測 酒駕 法務部

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