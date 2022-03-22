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民進黨公投布條遭割毀 男稱理念不合氣憤劃破

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市大同區塔城街上的停車場鐵圍籬上，去年11月間懸掛「四個不同意」公投布條，布條所有者是曾任民進黨發言人的顏若芳，但布條二度遭人持刀劃破，顏提告毀損罪。士林地檢署偵結，魯姓男子到案認罪，檢方聲請簡易判決處刑。

此公投議題相關布條，去年11月間懸掛在停車場外，2度遭破壞，許姓婦人先涉嫌破壞布條，5天後顏若芳派人換上新布條後，竟又遭劃破。去年11月18日下午4時許，魯男看到停車場外掛的公投布條「感覺氣憤」涉嫌持隨身攜帶的鐵製摺疊小刀，劃破公投布條後離去，當天警方巡邏見狀，調閱監視器發現住在桃園的50歲魯男涉案，顏僅提告魯男涉犯毀損罪。

警方南下帶回魯男，魯男到案後認罪，坦承因為和民進黨理念不合，路過此停車場時才會劃破公投布條，警方依毀損器物罪嫌送辦。檢方日前偵結，全案依照毀損罪嫌聲請簡易判決處刑。

民進黨公投布條二度遭人割毀，警方掌握魯姓嫌犯身分。圖／本報記者翻攝
民進黨公投布條二度遭人割毀，警方掌握魯姓嫌犯身分。圖／本報記者翻攝

公投 停車場 顏若芳 民進黨

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