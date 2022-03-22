控張靜偷拍他人更衣按摩 東檢：稱查水表是過度聯想

律師張靜及其黃姓女友涉犯個人資料保護法，及妨害秘密等罪嫌，台東地檢署今凌晨2時許訊問完畢後，向法院聲請羈押禁見，張靜向法院聲請提審，院方認為拘提程序違法，裁定當庭釋放；檢方中午提出說明，指當下有口頭告知，也說明張等人涉嫌偷拍他人更衣、按摩，自稱政治迫害或查水表，都是個人過度聯想。

台東地檢署說明，檢察官羅佾德之前偵辦另案時，發現該案黃姓被告及辯護人張靜，所提出監視器翻拍照片，疑未經他人同意，在綠絲美容美體沙龍拍下他人按摩及更衣過程，檢警昨到張住處、辦公室及沙龍店蒐證，已查扣相關電磁紀錄，將持續清查有無其他被害人。

檢方執行搜索並傳訊相關證人、被害人，以及張靜、黃女到庭偵訊時，因張拒不到庭，才另發拘票拘提，雖然附註欄「本件被傳人」身分未記載「被告」，但表格是提醒當事人，並非法定事項，且警詢後送達傳票給張時，有當場告知張也親自簽收並未質疑。