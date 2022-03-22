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房東約女大生按摩 指姦淫語「下面這麼濕」吃3年6月刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子是某學生宿舍房東助理，負責管理該棟學生宿舍，陳在前年間邀約一名女學生到房間內按摩、聊天，10分鐘會給100元，未料陳卻趁機脫掉女大生的短褲、內褲，以左、右手指侵入女大生下體，過程中女大生抗拒「不要」，陳未停手，還說「不要下面那麼濕」，女大生最後是大聲尖叫、痛哭，陳才停手，台中地院審結，依強制性交判刑3年6月，可上訴。

判決指出，陳姓男子是某學生宿舍大樓的房東助理，也是現場管理員，宿舍中有一名女大生因經濟狀況，曾有償替陳按摩，每10分鐘收取100元酬勞，前年7月23日凌晨零時許，陳以通訊軟體聯絡女大生，邀約女子到房內按摩，女子依約前往，陳以原房間的空調故障，將女子帶往另間房間。

陳男接著坐在床沿，要求女子坐在床對面椅子上，以示範按摩手法為由，在過程中試圖脫去女子的短褲、內褲，女子見狀推開陳的手，大喊「不要」，但陳體型、力氣較大，女子被陳脫去內、外褲後，以左右手指先後插入女子下體性侵，還向女子說「不要下面這麼濕」，女子最後放聲大叫、哭泣，陳才停手，女子返回租屋房間，以訊息通知社團助教求助。

台中地院審理時，陳男否認涉案，辯稱沒有違反女子的意願，也沒有將手指插入女子下體。

不過合議庭根據被害人、證人的證詞，另外被害的女大生在警詢、偵查與法院審理時，陳述詳盡，前後相符、一致，沒有明顯矛盾、瑕疵之處，若非親身經歷，無法做出前後完整、一致的證述，另外根據醫院的驗傷單，也發現女子處女膜七點鐘方向有陳舊性裂傷，認定陳犯行明確，依強制性交罪，判刑3年6月，可上訴。

台中市陳姓男子是學生宿舍管理員，涉嫌在前年間以按摩為由，以手指性侵女大生，台中地院審結，判刑3年6月。圖／本報資料照
台中市陳姓男子是學生宿舍管理員，涉嫌在前年間以按摩為由，以手指性侵女大生，台中地院審結，判刑3年6月。圖／本報資料照

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