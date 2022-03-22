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彭P委任律師「捉放曹」 律師工會聲援：檢察官應守法

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，彭的委任律師張靜疑因違反個資法、妨害秘密罪遭台東地檢署聲押，張聲請提審後獲釋；台北市、台中市律師職業工會今天發布聯合聲明，呼籲檢警遵守正當法律程序，保障律師與當事人間的匿密特權，且聲押更應符合必要性、比例原則及法治程序。

張靜被檢方懷疑長期偷拍前往美容沙龍消費的民眾，昨天遭檢警搜索、約談，檢方凌晨甚至聲押張靜。

不過，台東地院審理認為，檢察官拘票未寫明傳喚身分是「被告」，拘提的合法性有疑義，認逮捕程序有誤，當庭釋放張靜，為此，台北市、台中市兩律師職業工會發聲明聲援張靜。

聲明指出，政府不應任意拘提律師以及搜索律師事務所，以保障律師與當事人間的匿密特權。

聲明指出，檢察官行使聲請羈押權，更應符合法治程序，照會地方律師公會、全國律師聯合會或律師職業工會等律師自律自治機關，以維護律師執行律師職務時不受不法程序的傷害。

張靜強調他無罪，因此跟檢察官、法官都要求「絕不交保」。記者卜敏正／攝影
張靜強調他無罪，因此跟檢察官、法官都要求「絕不交保」。記者卜敏正／攝影

律師 張靜 北市

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