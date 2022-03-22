酒駕又無照駕駛挨罰4萬3千元 台南男拒繳存款遭查扣

司法精神鑑定專家的鑑定標的，以及法院判斷被告是否具備責任能力的關鍵，便在於如何回溯到犯罪的當下，重建被告犯罪時的精神狀態與人格。2在刑事訴訟程序中，「什麼時候」進行責任能力相關證據的保全與司法精神鑑定，不只是理論面的問題，更是現實上的效率問題。

2022-03-22 11:29