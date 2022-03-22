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酒駕又無照駕駛挨罰4萬3千元 台南男拒繳存款遭查扣

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南62歲郭姓男子2年多前騎乘機車，行經西港區，經員警攔查，酒精濃度超標且未領有駕照，經台南市府交通局裁處4萬3100元罰鍰外，欠繳去年度燃料費450元，合計4萬3550元，逾期未繳拒，經移送強制執行，台南分署本月收案後，扣押其銀行帳戶存款，今天順利足額扣得。

「這都能找得到…」郭男於2019年酒後無照駕駛被抓，挨罰4萬3100元拒繳，加上欠繳燃料費450元，經交通局及嘉義區監理所麻豆監理站移送行政執行署台南分署強制執行。他自以為沒什麼了不起，沒想到本月初收到執行命令。

台南分署表示，今年3月間收案後，執行人員調查後發現郭男有存款可供執行，立即核發執行命令扣押其存款，經銀行回覆足額扣得存款4萬3550元，今天核發收取命令，順利將全案徵起。台南分署提醒，應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南分署表示，今年3月間收案後，執行人員調查後發現郭男有存款可供執行，立即核發執行命令扣押其存款，經銀行回覆足額扣得存款4萬3550元。圖／本報資料照
台南分署表示，今年3月間收案後，執行人員調查後發現郭男有存款可供執行，立即核發執行命令扣押其存款，經銀行回覆足額扣得存款4萬3550元。圖／本報資料照

台南 駕照 監理站

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