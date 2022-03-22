俄烏打仗台灣卻頻停電 邢泰釗：豈容台積電用電遭搗亂

近月接連發生重大停電，除釀549萬用戶停電的興達發電廠故障外，還包括桃園機場第二航廈大停電和鳥獸碰觸設備造成的短路等。台灣高等檢察署檢察長邢泰釗下午將邀相關地檢署開會，釐清停電是否涉及人為因素。邢泰釗表示，烏克蘭遭俄羅斯入侵舉世矚目，而國內一再發生大停電，影響民心，有必要釐清是否有人蓄意讓人心惶惶。

興達發電廠二號機環保停機大修時，因操作人員進行隔離開關測試時未先確認絕緣氣體壓力，導致短路接地故障，「303大停電」導致全台約549萬戶停電。桃園機場第二航廈11日停電，追查後發現是兩名工人使用油壓剪偷剪電纜線所釀禍。近來也發生鳥叼著鐵線在電線桿上築巢、松鼠碰觸設備造成短路停電等狀況，國民黨譏台灣成「停電動物園」，民眾也感到疑惑。

邢泰釗表示，雖然興達電廠與桃機停電已找到停電原因，但檢方必須再了解背後的因素，有必要再調錄音帶等相關證據。此外，一些動物造成的停電「真的是動物造成的嗎？」邢認為不能排除這些動物是被人從外頭丟進去，刻意造成停電。邢要求各地檢署與政風單位建立連繫平台，維護機關安全，也將協調經濟部成立督導小組，尋求專業的鑑定單位以安定民心。

停電對國人生活影響至鉅，邢泰釗以偷剪電纜為例，認為這不僅僅只是犯竊盜、毀損等罪，如果犯罪的目的是要讓國內人心恐慌，這般重大的惡性檢方除聲請羈外外，也將求處重刑，而這些不單純的動機也都將影響到法院未來量刑。