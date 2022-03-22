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瑪莎三煞求交保 台中地院裁定延押2個月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

瑪莎拉蒂張敦量等三人毆打宋姓大學生重傷案，16日在台中地院開庭時，張等三人向法官請求交保，因為羈押期將在24日屆滿，不過法官審理後認定，三人羈押的原因仍存在，三人聲請俱保停押的理由，都與是否羈押無必然相關，所以裁定張敦量等三人繼續接押，另外張繼續禁見、通信、授受物件。

台中地院承審法官高思大指出，張敦量的律師提出張已無串證之虞，李韋霖的律師則說，李涉案情節非重，且羈押期間可能超越刑期，陳勁豪的律師則說阻止張敦量打人，都請求具保停押等詞，不過經審理後，認定三人的羈押原因仍存在，且三人律師請求具保的辯詞，或涉此案日後審理進行，或是本案事實的認定與量刑等情，都稱不上與是否應予羈押緣由必然相關，因此裁定繼續羈押，從3月24日起，延長羈押2個月，張繼續禁見。

彰化縣食品小開張敦量（23歲）與友人李韋霖（25歲）、陳勁豪（19歲），在去年11月7日凌晨，駕駛瑪莎拉蒂與宋姓大學生發生行車糾紛，同夥涉嫌架著宋，張以腳持續猛踹宋的頭部，致被害人頭部受重創，台中地檢署檢察官認張等3人目無法紀，手段兇殘，犯後飾詞狡辯，去年12月24日，依殺人未遂、強制罪將張起訴，同夥李、陳依傷害、強制罪起訴，全案移審台中地院後，三人接押，目前審理中。

張敦量等三人涉嫌重傷害宋姓大學生案，台中地院裁定繼續羈押三人。圖／本報資料照
張敦量等三人涉嫌重傷害宋姓大學生案，台中地院裁定繼續羈押三人。圖／本報資料照

律師 大學生 瑪莎拉蒂

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