停電頻傳影響民生 高檢今邀橋頭、桃園地檢交換意見
興達發電廠二號機環保停機大修時，因操作人員隔離開關測試時未先確認絕緣氣體壓力，導致短路接地故障，「303大停電」導致全台約萬戶停電；而桃園機場第二航廈11日停電，追查後發現是兩名工人使用油壓剪偷剪電纜線所釀禍。台灣高等檢察署下午邀承辦這兩案的橋頭、桃園地檢署開專案，加強一、二審意見交換與橫向聯繫，統合偵查量能。
高檢署表示，停電對國人生活的影響很大，高檢署希望聽聽地檢署在偵辦案件時是否有遭遇困難、需不需要資源協助等。
此外，近來也發生鳥叼著鐵線在電線桿上築巢、松鼠碰觸設備造成短路停電等狀況，國民黨譏台灣成「停電動物園」，民眾也感到疑惑。對於各地停電的原因，檢方也希望能釐清是否有人為因素。
303大停電事件肇因台電興達發電廠345kV（北）開關場配合興達二號機環保停機大修，並維護保養斷路器編號3540、3550，施作過程中，因斷路器編號3540的六氟化硫（SF6）含水量過高，故將該斷路器所屬區間的絕緣氣體SF6抽離回收。
但各該操作人員在3日測試隔離開關3541時，卻未先確認相鄰區間的絕緣氣體SF6的壓力情形即逕行操作，造成短路接地故障，引發連結至龍崎超高壓變電所的南部地區發電機組全數跳脫。
事發當下，橋頭地檢署檢察長洪信旭指示民生專組主任檢察官顏郁山，啟動民生平台機制，透過台灣電力公司高雄區營業處了解停電原因。
而造成桃機停電的鍾姓、徐姓工人是第二航廈消防水炮系統整建案的工作人員，桃園機場公司就合約面先依「承攬廠商違反安全衛生規定罰款標準一覽表」，扣罰14萬元，合約也先暫停執行，並將索賠相關損失。桃園地檢署訊後認為兩人嫌疑重大，依民用航空法、加重竊盜等罪嫌向法院聲押禁見獲准。
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