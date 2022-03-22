北市未成年駕駛祭沒收車輛 1、2月事故降5成

為遏止未成年無照駕駛行為，北市警察局於今年1月起執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，統計1月和2月的執法成果，未成年無照駕駛舉發有450件，其中移置保管車輛共計68件，而未成年無照駕駛事故23件，與去年同期47件事故相比下降約5成。

青少年無照駕駛猖獗，交大執法組長黃孝勳說，無照違規案常造成嚴重傷亡事故，但開罰無法有效嚇阻，藉由移置保管車輛手段，強化車輛所有人管理責任，一方面提醒家長多關注子女在外駕駛情況，一方面也是要求滿18歲友人別輕易借車，加強防範未成年交通事故發生。

北市交大表示，未成年無照駕駛除因本身好奇心、欠缺自我控制能力，且因不熟悉交通安全規則，缺乏安全防禦駕駛觀念，而有闖紅燈、超速、任意變換車道及轉彎未依規定等不當駕駛行為，因而常造成嚴重傷亡事故。

為達嚇阻效果及避免未成年被開單告發後，仍持續駕駛影響用路人安全，交大表示，警方除依「道路交通管理處罰條例」針對未滿18歲無照駕駛處以6000元至1萬2000元及施以道路交通安全講習外，還會移置保管車輛機制，若家長或車主明知未勸阻，則開罰車輛所有人6000元至1萬2000元，並記該車違規紀錄一次。