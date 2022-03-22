303大停電興達電廠人為疏失 3員工15萬交保

高雄興達電廠人為疏失，造成303大停電，全台約549萬戶無電可用，橋頭地檢署日前啟動民生平台機制成立專案小組展開調查，於昨天上午搜索興達電廠3名員工住處及辦公室。檢方認為3人涉犯妨害公用事業罪等公共危險等罪諭知15萬元交保。

專案小組調查發現，3月3日上午8時50分許，簡姓員工、田姓員工2人要測試DS3541（隔離開關）時，疑似未確實檢查相連接GCB3540（斷路器）內SF6（絕緣氣體）充填狀況，而在GCB3540內無充填SF6之狀況下，要求當天李姓值班主任開啟測試，導致隔離開關1發生爆炸，造成設備毀損，引發停電事故。