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北市議員林穎孟涉詐領助理費 檢調搜索辦公室

聯合報 / 記者張宏業潘才鉉／台北即時報導

太陽花出身的無黨籍台北市議員林穎孟，因與5名辦公室助理發生勞資糾紛，遭爆料是「表裡不一的假面甜心」、詐領助理費等，檢調今針對爆料內容搜索林穎孟北市議會辦公室，全案朝貪汙治罪條例之利用職務機會詐領財物方向偵辦。

林穎孟前年曾被爆料，指要求女助理請生理假需附憑證、安排前男友當人頭助理詐領補助、及挪用助理勞健保費20多萬元。林穎孟認為5名前助理不實爆料，因而對5人提告妨害名譽，但檢方認為相關爆料內容有所根據，最後處分不起訴。

據了解，早上8時30分左右，數名調查局人員前往議會七樓林穎孟辦公室搜索，當時議會駐衛警在林穎孟辦公室門口站崗，上午11點40分，調查局人員離開林穎孟辦公室帶走一袋資料，對於媒體任何詢問均相應不理。林穎孟不在辦公室，手機轉接語音信箱，尚能未得到回應。

台北市議員林穎孟。圖／取自林穎孟臉書
台北市議員林穎孟。圖／取自林穎孟臉書
台北市議員林穎孟辦公室今早傳被搜索，辦公室門口有議會駐衛警站崗。記者潘才鉉／攝影
台北市議員林穎孟辦公室今早傳被搜索，辦公室門口有議會駐衛警站崗。記者潘才鉉／攝影

林穎孟 北市

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