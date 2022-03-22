北市議員林穎孟涉詐領助理費 檢調搜索辦公室

太陽花出身的無黨籍台北市議員林穎孟，因與5名辦公室助理發生勞資糾紛，遭爆料是「表裡不一的假面甜心」、詐領助理費等，檢調今針對爆料內容搜索林穎孟北市議會辦公室，全案朝貪汙治罪條例之利用職務機會詐領財物方向偵辦。

林穎孟前年曾被爆料，指要求女助理請生理假需附憑證、安排前男友當人頭助理詐領補助、及挪用助理勞健保費20多萬元。林穎孟認為5名前助理不實爆料，因而對5人提告妨害名譽，但檢方認為相關爆料內容有所根據，最後處分不起訴。

據了解，早上8時30分左右，數名調查局人員前往議會七樓林穎孟辦公室搜索，當時議會駐衛警在林穎孟辦公室門口站崗，上午11點40分，調查局人員離開林穎孟辦公室帶走一袋資料，對於媒體任何詢問均相應不理。林穎孟不在辦公室，手機轉接語音信箱，尚能未得到回應。