聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市議員林穎孟涉詐領助理費 檢調搜索辦公室
太陽花出身的無黨籍台北市議員林穎孟，因與5名辦公室助理發生勞資糾紛，遭爆料是「表裡不一的假面甜心」、詐領助理費等，檢調今針對爆料內容搜索林穎孟北市議會辦公室，全案朝貪汙治罪條例之利用職務機會詐領財物方向偵辦。
林穎孟前年曾被爆料，指要求女助理請生理假需附憑證、安排前男友當人頭助理詐領補助、及挪用助理勞健保費20多萬元。林穎孟認為5名前助理不實爆料，因而對5人提告妨害名譽，但檢方認為相關爆料內容有所根據，最後處分不起訴。
據了解，早上8時30分左右，數名調查局人員前往議會七樓林穎孟辦公室搜索，當時議會駐衛警在林穎孟辦公室門口站崗，上午11點40分，調查局人員離開林穎孟辦公室帶走一袋資料，對於媒體任何詢問均相應不理。林穎孟不在辦公室，手機轉接語音信箱，尚能未得到回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言