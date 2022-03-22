命理師評小鬼父母「額頭泛青」挨罵 告網友2人不起訴

藝人黃鴻升（小鬼）前年9月猝死家中，命理師江柏樂開直播稱「小鬼父母額頭泛青」，新聞一出後遭網友留言痛罵，江不滿，一口氣告了多名留言網友，其中兩名留言網友住在高雄。高雄地檢署偵查後，認為兩名網友言論並未指名道姓，也非蓄意杜撰事實，是依個人意見提出評論，處分兩網友不起訴。

前年9月16日上午11時許，小鬼被人發現陳屍家中，檢警解剖釐清死因疑為「心血管問題」，江柏樂事後開直播談及此事，稱小鬼會猝死與名字、祖先有關。江稱「今年是老鼠年五行屬水，升代表蛇屬火，水火剋，火屬心臟血液循環，黃鴻升可能因為心臟血液循環有問題」。

江柏樂聲稱，黃鴻升的「爸爸媽媽，額頭泛青，睡眠品質不好，平常家人或是你，有耳鳴，就是鬼在跟你講話。耳朵癢，頭暈、頭痛，晚上不好睡，一定是祖先的問題」等。

後來直播相關內容被轉貼到PTT討論後，有不少網友質疑江柏樂消費死者，稱並江根本是「神棍」等，江蒐證後對56名網友提告誹謗罪，因挨告網友散布全台各縣市，高雄地檢署受理後，分別留言「鬼仔跟你媽講話，白痴」、「幹你娘有完沒完」的夏姓、史姓網友留言IP位置設在高雄，被檢警傳喚到案釐清。

夏男警詢時坦承留言，但強調他是針對新聞標題，覺得整件事（指直播）很荒謬，才會留言，但他根本不認識江柏樂，留言也不是針對他；史姓留言也稱他留言是指報導內容，小鬼是心臟病走的，只是希望可以停止這些怪力亂神之事。