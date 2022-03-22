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拿人頭詐領53萬助理費 苗縣前議員判關3年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

苗栗縣議會前議員謝家禓在任職期間以人頭申報公費助理詐領補助費53萬餘元，一、二審依利用職務機會詐取財物罪，判他3年6月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

謝家禓（原名謝文禓）2014年12月25日至2019年10月29日擔任苗栗縣議員，明知李姓男子長期往返東南亞、日本等國，無法實質從事助理工作，卻於2014年12月25日至2015年12月31日、2016年2月24日至6月30日申報李為自己的公費助理，向苗栗縣議會申請補助費。

他待議會補助費撥入李的帳戶後，再指示妻子拿李的存摺、印鑑到銀行領款、轉讓，供他私人所用，總共詐領53萬餘元補助費。檢調介入偵辦，約談謝家禓到案說明，他坦承犯行，並繳回犯罪所得全額。

法院審酌謝家禓擔任民意代表，卻貪圖不法利益，以人頭助理方式詐領縣議會公費助理薪資，不法詐得國家財物，有違選民託付，詐領時間不短，應予非難，但考量他沒有前科，素行良好，且在偵查中、法院審理中坦承犯行，也繳回犯罪所得，犯後態度良好，苗栗地方法院、台中高分院一、二審皆依利用職務機會詐取財物罪，判他3年6月徒刑。

案件上訴，最高法院認為二審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

謝文禓。圖／翻攝自臉書
謝文禓。圖／翻攝自臉書

苗栗縣 東南亞 薪資

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