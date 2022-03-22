快訊

東航MU5735空難：737NG與中共民航第二慘案？

減脂也能不掉肌肉！減重醫師教你吃夠蛋白質 有效提升減肥速度

國安法案二審5/13宣判 王炳忠侯漢廷限制出境8月

中央社 / 台北22日電

北檢起訴新黨青年軍王炳忠等人涉嫌違反國安法案，二審高院日前辯論終結訂5月13日宣判。高院考量王炳忠等5人犯嫌重大、有逃亡之虞，裁定23日起限制出境8個月。圖為林明正（前排右二起）、王炳忠、侯漢廷資料照。記者杜建重攝影／報系資料照
北檢起訴新黨青年軍王炳忠等人涉嫌違反國安法案，二審高院日前辯論終結訂5月13日宣判。高院考量王炳忠等5人犯嫌重大、有逃亡之虞，裁定23日起限制出境8個月。圖為林明正（前排右二起）、王炳忠、侯漢廷資料照。記者杜建重攝影／報系資料照

新黨青年軍王炳忠侯漢廷等涉犯國家安全法，一審無罪，經上訴，二審高院日前辯論終結訂5月13日宣判。高院考量王炳忠等5人犯嫌重大、有逃亡之虞，裁定23日起限制出境8個月。

台北地檢署起訴指出，中國籍男子周泓旭與王炳忠涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，依國家安全法的為大陸地區黨政軍機構發展組織等罪嫌起訴王炳忠、王父王進步、林明正、侯漢廷、周泓旭。

一審台北地方法院認為，檢方舉證不足，判王炳忠等5人無罪；檢方提起上訴，二審台灣高等法院審理期間，王炳忠等5人做無罪答辯，檢方指王炳忠等人發展組織如溫水煮青蛙，對國安危害全面而普遍。二審高院日前辯論終結，訂5月13日宣判。

高院裁定指出，王炳忠等5人遭限制出境到3月22日，法官考量犯罪嫌疑仍重大，涉危害國家安全及社會安定，且王炳忠、侯漢廷自民國100年起至因本案遭限制出境、出海為止，有至少40次入出境紀錄，林明正有30次入出境紀錄等。

高院指出，王炳忠、侯漢廷、林明正於警詢及偵查中均供稱認識大陸地區官員，且有聯繫或見面，有在大陸地區發展事業的想法，王進步知悉王炳忠與大陸地區官員的互動情形，又為王炳忠處理資金往來，都有在海外建立相當經濟與社會網絡關係的能力。

裁定指出，周泓旭是大陸地區人民，他生活重心及主要財產均非在台灣地區，依一般人趨吉避凶、畏懼刑罰執行心理，一旦解除限制出境、出海，可預期王炳忠等人因此逃匿境外滯留海外生活，以規避將來審判程序進行及刑罰執行的可能性非低。

高院認為，王炳忠等5人有相當理由足認有逃亡之虞，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告等居住及遷徙自由受限制的程度，有繼續限制出境、出海的必要，裁定自3月23日起延長限制出境、出海8個月。可抗告。

王炳忠 侯漢廷 周泓旭

延伸閱讀

鑑定結果影響判決理由 從華山分屍案看二審逆轉原因

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

纏訟43年 一銀押匯案82歲老員工仍討薪 原判賠的880萬元沒了

新黨3青被控違國安法 律師：和統避免淪俄國武統烏克蘭

相關新聞

303大停電興達電廠人為疏失 3員工15萬交保

高雄興達電廠人為疏失，造成303大停電，全台約549萬戶無電可用，橋頭地檢署日前啟動民生平台機制成立專案小組展開調查，於...

北市議員林穎孟涉詐領助理費 檢調搜索辦公室

太陽花出身的無黨籍台北市議員林穎孟，因與5名辦公室助理發生勞資糾紛，遭爆料是「表裡不一的假面甜心」、詐理助理費等，檢調今...

檢稱無關政治追殺 今凌晨聲押彭文正律師張靜

台東檢警昨持搜索票，搜索媒體人彭文正的律師張靜住家、事務所等處，帶回部分證物，張靜也被帶回警訊，晚間送台東地檢署複訊，檢...

精障者犯罪怎麼判？看歐洲國家如何進行調查

司法精神鑑定專家的鑑定標的，以及法院判斷被告是否具備責任能力的關鍵，便在於如何回溯到犯罪的當下，重建被告犯罪時的精神狀態與人格。2在刑事訴訟程序中，「什麼時候」進行責任能力相關證據的保全與司法精神鑑定，不只是理論面的問題，更是現實上的效率問題。

瑪莎三煞求交保 台中地院裁定延押2個月

瑪莎拉蒂張敦量等三人毆打宋姓大學生重傷案，16日在台中地院開庭時，張等三人向法官請求交保，因為羈押期將在24日屆滿，不過...

停電頻傳影響民生 高檢今邀橋頭、桃園地檢交換意見

興達發電廠二號機環保停機大修時，因操作人員隔離開關測試時未先確認絕緣氣體壓力，導致短路接地故障，「303大停電」導致全台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。