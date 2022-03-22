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嗆讓孕妻「血肉模糊」 無業家暴夫判6月刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

張姓男子因細故和即將臨盆的妻子口角，竟連續朝孕妻揮拳、拿行李箱與板凳砸她，還嗆聲「讓妳血肉模糊」、「在救援來之前讓你致命」，妻子被打得渾身是傷。張妻向新北市警中和分局報案，張事後遭起訴；台灣高等法院依傷害罪判張6月徒刑，得易科罰金。

張大學肄業，目前待業。2020年3月9日夫妻口角，張妻被打到頭部、背部、腹部與左膝鈍挫傷，手臂、前臂、手部和左耳瘀傷，她事後報警，並到雙和醫院驗傷。

高院審理時，張坦承不諱，但希望從輕量刑。

高院認為張不知道歧見要妥善溝通，竟對自己的老婆動手，何況她當時肚子裡有懷胎10月的胎兒，孕婦如受言語刺激或外力重擊，可能造成嚴重的傷害，可見張惡性不輕、手段兇殘。看在法院審理時張願意與妻子和解、賠償，高院判他6月徒刑，得易科罰金。

張姓夫妻已於2020年10月間離婚。

張姓男子因細故和即將臨盆的妻子口角，竟連續朝孕妻揮拳、拿行李箱與板凳砸她，還嗆聲「讓妳血肉模糊」、「在救援來之前讓你致命」，妻子被打得渾身是傷。示意圖／ingimage
張姓男子因細故和即將臨盆的妻子口角，竟連續朝孕妻揮拳、拿行李箱與板凳砸她，還嗆聲「讓妳血肉模糊」、「在救援來之前讓你致命」，妻子被打得渾身是傷。示意圖／ingimage

台灣高等法院

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