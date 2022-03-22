影／屏東高樹鬥雞場變殺戮賭場 場主違動保法罪加一等
屏東縣東港警分局2月才在新園鄉破獲一處鬥雞職業賭場，里港警分局與屏縣刑警大隊月前接獲情資，高樹鄉一處鬥雞繁養場假日成為鬥雞職業賭場，警方蒐證後前天展開圍捕行動，當場查獲徐姓場主及賭客共16人。
警力蒐證後20日上午出動警方四面包抄，現場賭客驚慌逃竄，被優勢警力壓制，警訊後均依賭博罪移送法辦外，徐姓男子罪加一等，再依違反動物保護法函送縣府農業處裁處，最高可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。
警方表示，鬥雞「選手」在場上相互廝殺，鬥雞籠子周圍帆布血跡斑斑、滿布爪痕烙印，怵目驚心，現場逮捕包括場主在內共16人，查扣賭金34萬7900元、鬥雞5隻、計時用碼錶2組鬥雞圈2座、記帳單6張、計時器、碼表相關證物，訊後均依賭博罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
警方調查，經營鬥雞繁養場的51歲徐姓男子，販售鬥雞給玩家外，最近利用假日揪集玩家經營職業賭場，滿足鬥雞玩家喜歡刺激的心理外，也抽頭牟利；此舉違反動物保護法第27條，以「直接、間接賭博為目的，利用動物進行競技者」，將徐函送主管機關裁罰。
里港警分局長鄭頴聰說，警方取締不法無假期，不論節慶或平日，都不容許非法賭博行為，盼民眾勿心存僥倖，警方強力執行掃蕩賭博工作，即希望藉由警方的強力掃賭作為，能杜絕民眾賭博惡習及因「賭」所衍生的其他社會治安事件。
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