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車禍拍照圍觀遭勸阻 男持剪又嗆警「林北有精神病啦」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南鄭姓男子去年6月13日騎機車，經永康區中山南路與東橋七街口，見兩名員警處理交通事故，將機車停在道路中央，持手機拍照圍觀，員警出面阻止且要他移車，竟大罵粗話，還從置物箱取出剪刀「你動動看，林北給你插下去」，自曝有情緒障礙，法官認他合理化自身違法行為未減刑，處7月徒刑。

案發當天上午9時50分，鄭男騎車經事故路段，見永康警分局大橋派出所王姓及陳姓員警在路旁處理，將機車停在道路中間，並持手機朝現場拍照圍觀，王警見狀，要求他停止拍照並將機車自道路中間移開，他不滿遭員警規勸，罵髒話訐譙「給你臉不要臉」等語。

隨後，他又從機車坐墊下方置物箱內取出剪刀1把，對陳警恫稱：「你動動看（我的機車），林北給你插下去」等語，期間還強調「林北有精神病啦」，妨害員警依法執行職務，為警當場逮捕。

他在審理程序中坦承犯行，公設辯護人指出，鄭本身患有憂鬱症及躁鬱症，長期有至醫院就醫紀錄，因情緒控管不佳，才犯下此一犯行，且犯後已坦承全部犯行，態度尚可，請法官審酌，依法減輕其刑。

台南地院認為他持剪刀對員警施以脅迫，侮辱公務員及加重妨害公務執行，均是出於妨害員警執行公務的單一犯罪目的，是以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應從重依加重妨害公務執行罪處斷。且他因過失傷害、肇事逃逸、傷害及酒後駕車的公共危險等案件，經裁定應執行1年11月確定，於2020年6月間執行完畢，屬於累犯，加重其刑。

台南地院指出，鄭男因不滿遭員警規勸、辱罵員警之際，仍特別強調「林北有精神病啦」等語，於犯罪當下顯有放任自身精神疾病發作、致生情緒障礙，進而合理化自身違法行為的意思，難認情堪憫恕未減刑。再加上員警陳述「我們沒有要跟被告調解的意思，請依法處理」。最後認鄭男犯意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務執行罪，累犯，處7月徒刑，可上訴。

台南地院指出，鄭男因不滿遭員警規勸，仍強調自身有情緒障礙，進而合理化自身違法行為，難認情堪憫恕未減刑。圖／本報資料照
台南地院指出，鄭男因不滿遭員警規勸，仍強調自身有情緒障礙，進而合理化自身違法行為，難認情堪憫恕未減刑。圖／本報資料照

妨害公務 台南

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