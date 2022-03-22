車禍拍照圍觀遭勸阻 男持剪又嗆警「林北有精神病啦」

台南鄭姓男子去年6月13日騎機車，經永康區中山南路與東橋七街口，見兩名員警處理交通事故，將機車停在道路中央，持手機拍照圍觀，員警出面阻止且要他移車，竟大罵粗話，還從置物箱取出剪刀「你動動看，林北給你插下去」，自曝有情緒障礙，法官認他合理化自身違法行為未減刑，處7月徒刑。

案發當天上午9時50分，鄭男騎車經事故路段，見永康警分局大橋派出所王姓及陳姓員警在路旁處理，將機車停在道路中間，並持手機朝現場拍照圍觀，王警見狀，要求他停止拍照並將機車自道路中間移開，他不滿遭員警規勸，罵髒話訐譙「給你臉不要臉」等語。

隨後，他又從機車坐墊下方置物箱內取出剪刀1把，對陳警恫稱：「你動動看（我的機車），林北給你插下去」等語，期間還強調「林北有精神病啦」，妨害員警依法執行職務，為警當場逮捕。

他在審理程序中坦承犯行，公設辯護人指出，鄭本身患有憂鬱症及躁鬱症，長期有至醫院就醫紀錄，因情緒控管不佳，才犯下此一犯行，且犯後已坦承全部犯行，態度尚可，請法官審酌，依法減輕其刑。

台南地院認為他持剪刀對員警施以脅迫，侮辱公務員及加重妨害公務執行，均是出於妨害員警執行公務的單一犯罪目的，是以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應從重依加重妨害公務執行罪處斷。且他因過失傷害、肇事逃逸、傷害及酒後駕車的公共危險等案件，經裁定應執行1年11月確定，於2020年6月間執行完畢，屬於累犯，加重其刑。