1歲男嬰遭晃腦傷找嘸凶手 寄養家庭賠150萬換免關

高雄1歲大男嬰被安置在寄養家庭，2018年11月23日下午，疑遭人激烈搖晃，造成腦部和視力受損。負責照顧的蔡姓婦人否認搖晃男嬰，因找不到是誰動手，法官僅能追究蔡姓婦人照顧疏失，依業務過失重傷害罪判她8月徒刑。她上訴後，高雄高分院考量她以150萬元和男童家屬和解，宣告緩刑3年，蔡婦免入監。

判決指出，蔡婦受高雄社會局委託，擔任寄養家庭長達13年，已有10名幼童接受她照顧；2018年9月，這名年僅1歲大的男嬰被社會局安置在蔡婦家中，同年11月23日下午4點30分至5點間，男嬰卻遭人以不明原因強烈搖晃，蔡婦聽到房內男嬰大哭，緊急將男嬰送往醫院。經診斷後，男嬰疑遭人以手強烈搖晃，導致右側腦膜下急性血腫與多發性蜘蛛膜下腔出血、雙眼視網膜嚴重點狀出血，視力嚴重受損。

蔡婦否認施虐，辯稱當天她正在煮晚餐，聽到房內傳來「碰」聲響後，進房就看到男嬰從嬰兒床翻落地面大哭，她確認沒受傷後，就和先生將男嬰送往醫院急診室。

高雄地院審理時，法官根據醫院診斷報告，認為男嬰傷勢是一次性、急性旋轉所造成，輕微搖晃並不會造成重傷，但依據檢方證據，仍無法確認男嬰傷勢是蔡婦造成，僅認定是蔡婦疏於照顧，才讓男嬰受傷，依業務過失重傷害罪判刑8月，且未宣告緩刑。

檢方、蔡婦不服上訴二審，依據醫院報告、醫師證詞，男嬰傷勢研判為近日內出血（3日內），不像單一線性撞擊所產生的外傷性出血，疑似有旋轉力產生才造成出血，高雄高分院合議庭認定男嬰是遭人激烈搖晃受傷，並不是跌落嬰兒床摔傷，不採信蔡婦說法。

合議庭認為，男嬰由蔡婦照顧2個半月，期間沒有照顧不周等情況，因醫院報告僅能證明男嬰遭人強烈搖晃，缺乏其他證據證明是蔡婦所為，僅能追究過失責任，審酌她在審理期間已支付150萬元至男嬰信託帳戶，因此另予宣告緩刑3年，蔡婦免入監。