檢稱無關政治追殺 今凌晨聲押彭文正律師張靜

台東檢警昨持搜索票，搜索媒體人彭文正的律師張靜住家、事務所等處，帶回部分證物，張靜也被帶回警訊，晚間送台東地檢署複訊，檢方詢問張到今天凌晨2點，訊後依涉妨害秘密、個人資料保護法罪嫌，向法院聲請羈押，院方尚未裁定。

台東地檢署表示，檢察官偵訊後認定，張涉妨害秘密、個人資料保護法罪嫌重大，本案尚有證人未到案，張無固定住所，且與相關證人都認識，有勾串證人之虞，向法院聲請羈押。

台東縣警局刑大科偵隊昨天搜索張靜住家、事務所及女友住處，張靜的黃姓助理等人不滿，認為警方有特殊目的，張靜到場後配合搜索，中午和助理等人到警局接受警詢。

張靜隨警方上車前，強調這就是典型的查水表、政治迫害，懷疑是這段時間為彭文正辯護，影響到總統蔡英文，台灣司法需要改革；據了解，檢警是偵辦他案時，發現張靜資訊檔案中有來路不明影像，懷疑張偷拍、涉及妨害秘密，張昨晚被移送台東地檢署複訊。