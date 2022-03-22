聽新聞
test
0:00 / 0:00
檢稱無關政治追殺 今凌晨聲押彭文正律師張靜
台東檢警昨持搜索票，搜索媒體人彭文正的律師張靜住家、事務所等處，帶回部分證物，張靜也被帶回警訊，晚間送台東地檢署複訊，檢方詢問張到今天凌晨2點，訊後依涉妨害秘密、個人資料保護法罪嫌，向法院聲請羈押，院方尚未裁定。
台東地檢署表示，檢察官偵訊後認定，張涉妨害秘密、個人資料保護法罪嫌重大，本案尚有證人未到案，張無固定住所，且與相關證人都認識，有勾串證人之虞，向法院聲請羈押。
台東縣警局刑大科偵隊昨天搜索張靜住家、事務所及女友住處，張靜的黃姓助理等人不滿，認為警方有特殊目的，張靜到場後配合搜索，中午和助理等人到警局接受警詢。
張靜隨警方上車前，強調這就是典型的查水表、政治迫害，懷疑是這段時間為彭文正辯護，影響到總統蔡英文，台灣司法需要改革；據了解，檢警是偵辦他案時，發現張靜資訊檔案中有來路不明影像，懷疑張偷拍、涉及妨害秘密，張昨晚被移送台東地檢署複訊。
張靜為媒體人彭文正質疑蔡英文總統，博士學歷、論文案辯護律師，他昨天說本案是「查水表、政治追殺」，台東地檢署雖表示不回應、一切秉公處理，但內部直言「啞巴吃黃蓮」，本案為台東地檢發現疑點主動偵辦，並非「上面」交辦，因為偵查不公開、不便說明，但本案與政治追殺真的無關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言