德州撲克賭場「折疊式賭桌」方便藏匿 中和警逮8人送辦

新北市中和警方本月中旬在網路巡邏，發現有民眾張貼「德州撲克」廣告，貼文直指「專業荷官、提供餐點飲料、環境隱密舒適」，警方認為行徑太大膽，主動蒐證查辦，上周見時機成熟持票逮捕賭場工作人員與賭客共13人，查扣籌碼25萬元等罪證，他們坦承犯行，直說「不到半個月就被抓，真衰」。

警方調查，林姓男子（22歲）三月初在中和區秀朗路三段承租一間公寓民宅經營賭場，以每小時200元的薪資，雇用鄭、李、黃男當工作人員，負責把風、臉書貼文揪客，另外聘請陳女擔任荷官發牌。

警方在網上巡邏，發現林男為主的賭博集團，遂蒐證查辦，發現他們為了躲避警方查緝，不僅廣設監視器監控外面一舉一動，還使用折疊式德州撲克賭桌，方便「收拾與藏匿」。

中和警方今天發布新聞稿，指出本月14日見時機成熟，持搜索票上前逮人，查獲林男等工作人員5人與賭客8人，共13人，查扣賭資3萬4307元、抽頭金7萬5564元、賭客籌碼25萬2500元，及賭具撲克牌、監視器等證物。

涉案13人對犯行坦承不諱，警詢後，將負責人及工作人員共5人依違反賭博罪移送偵辦，檢方訊後均無保請回；另賭客8人依違反社維法裁處。據悉，8位賭客年紀落在21歲至29歲不等。