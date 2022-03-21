三立前總監項德純被控收回扣無罪 民事再獲免賠

前三立電視節目部台灣台戲劇中心總監項德純，製作節目《甘味人生》期間向委外製播公司收取每集五千元，經檢方起訴後，台灣高等法院更一審判無罪確定；三立電視台再提民事訴訟，新北地方法院認為項德純收受的是製播公司另外給付的疏通費，三立並未因此受到損失，判三立敗訴。

三立電視台主張，三立以每集131萬餘元的製作費用委由製播公司映畫製播《甘味人生》，項德純從2016年3月起至2017年7月，陸續向映畫收取每集5千元、共計175萬5千元的回扣，要求項德純需償還。

項德純抗辯稱，刑事部分的背信罪已經台灣高等法院判決無罪確定，她的行為未構成背信罪，主張三立要求無理由，並稱高院認定她所收受的五千元性質上類似「賄賂」而非「回扣」，收取行為是「業界潛規則」，無從認定三立有因此受到損害，且她在擔任總監期間並未因過失造成三立損失，認為三立要求賠償無理。