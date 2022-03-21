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三立前總監項德純被控收回扣無罪 民事再獲免賠

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

前三立電視節目部台灣台戲劇中心總監項德純，製作節目《甘味人生》期間向委外製播公司收取每集五千元，經檢方起訴後，台灣高等法院更一審判無罪確定；三立電視台再提民事訴訟，新北地方法院認為項德純收受的是製播公司另外給付的疏通費，三立並未因此受到損失，判三立敗訴。

三立電視台主張，三立以每集131萬餘元的製作費用委由製播公司映畫製播《甘味人生》，項德純從2016年3月起至2017年7月，陸續向映畫收取每集5千元、共計175萬5千元的回扣，要求項德純需償還。

項德純抗辯稱，刑事部分的背信罪已經台灣高等法院判決無罪確定，她的行為未構成背信罪，主張三立要求無理由，並稱高院認定她所收受的五千元性質上類似「賄賂」而非「回扣」，收取行為是「業界潛規則」，無從認定三立有因此受到損害，且她在擔任總監期間並未因過失造成三立損失，認為三立要求賠償無理。

法官依據映畫公司指稱交付費用的目的是讓項德純不要再刁難、自從交付後項德純也確實減少不合理要求等，認為項德純收取五千元是另外收取的疏通費，並不影響三立與映畫公司間的給付關係，項德純的行為雖是業界陋規，但難以證明有造成三立的損害，因此駁回三立訴訟。

三立向前三立電視節目部台灣台戲劇中心總監項德純就收取回扣一案提刑事訴訟，敗訴後再提民事，新北院民事庭認為項德純收取費用雖是業界陋規，但難以證明造成三立損害，駁回三立訴訟。圖為三立電視台外觀。圖／聯合報系資料照片
三立向前三立電視節目部台灣台戲劇中心總監項德純就收取回扣一案提刑事訴訟，敗訴後再提民事，新北院民事庭認為項德純收取費用雖是業界陋規，但難以證明造成三立損害，駁回三立訴訟。圖為三立電視台外觀。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 回扣 民事訴訟

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