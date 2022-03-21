民訴修法限縮人民上訴權 司法院：依司改決議提出草案

民間司法改革基金會今開記者會質疑司法院版民事訴訟法修正草案，不只對堅實事實審效果有限，且在沒有完善配套下，恐限縮人民上訴權。司法院回應，是依據司改改革國是會議決議，提出民事訴訟法修正草案。

司法院指出，建構金字塔型訴訟程序改革，是司改國是會議的共識，而司法院依據會議決議，提出民事訴訟法修正草案，其中第二審採取嚴格續審制，第三審為嚴格法律審，也是世界各國的立法趨勢，讓證據調查集中於第一審，也是讓各審級發揮應有功能，避免裁判歧異，減輕人民訟累的有效方式。

司法院表示，司法院將會持續推動金字塔型訴訟程序改革，並輔以專家參與、審理計畫等措施，使第一審審理更為充實，回應各界對於司法改革的期待。

司改會指出，司改國是會議決議採金字塔型訴訟制度，司改會向來支持這樣的改革方向，但主張應有完善配套措施，穩步漸進推動改革，且過世會議也決議，必須在有「堅實事實審」妥善配套下，才能限縮上訴權，換言之，限縮人民上訴權或上訴得主張範圍，應以提升下級審審判品質為前提。

司改會認為，司法院民事訴訟法修正草案關鍵條文為刪除第447條第1項第3款、第6款，未來第二審不能再以「對於在第一審已提出攻擊或防禦方法為補充」，或「如不許其提出顯失公平」為由，提出新攻防方法，草案不僅對於堅實事實審的效果相當有限，限縮人民上訴權的規定，不僅客觀條件尚未成熟，也缺乏適當的緩衝。