父親癌逝嘉市議員戴寧聲請交保 檢方未同意

嘉義市前議員戴建三因膀胱癌過逝，享壽80歲，其女兒、市議員戴寧因詐領助理費案收押中，律師昨遞狀聲請讓她交保，嘉義地院今詢問檢方意見，檢方認為其父戴建三不是唯一證人，仍有串供之虞，不同意交保。嘉義地院明天將裁定是否交保。

嘉義地檢署表示，被告羈押原因仍然存在，其父戴建三不是唯一證人，尚有多名證人待訊問，若讓被告交保不足以確保被告勾串證人之虞。另被告可依羈押法第23條第1項的規定申請戒護奔喪。（羈押法第23條第1項，被告之祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於二十四小時內回所；其在外期間，予以計算羈押日數。）

嘉義地方法院表示，今天下午才收到檢察官回覆公文，是否交保明天上午裁定。

戴寧委任律師陳澤嘉表示，因為案件仍在偵查當中，不方便對檢方的意見提出看法，待明天法院裁定後再表示意見。