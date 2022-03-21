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父親癌逝嘉市議員戴寧聲請交保 檢方未同意

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市前議員戴建三因膀胱癌過逝，享壽80歲，其女兒、市議員戴寧因詐領助理費案收押中，律師昨遞狀聲請讓她交保，嘉義地院今詢問檢方意見，檢方認為其父戴建三不是唯一證人，仍有串供之虞，不同意交保。嘉義地院明天將裁定是否交保。

嘉義地檢署表示，被告羈押原因仍然存在，其父戴建三不是唯一證人，尚有多名證人待訊問，若讓被告交保不足以確保被告勾串證人之虞。另被告可依羈押法第23條第1項的規定申請戒護奔喪。（羈押法第23條第1項，被告之祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於二十四小時內回所；其在外期間，予以計算羈押日數。）

嘉義地方法院表示，今天下午才收到檢察官回覆公文，是否交保明天上午裁定。

戴寧委任律師陳澤嘉表示，因為案件仍在偵查當中，不方便對檢方的意見提出看法，待明天法院裁定後再表示意見。

戴建三曾任2屆嘉義市民代表、6屆嘉市議員，2009年戴寧返鄉接棒參選，一路相挺，前年戴寧角逐立委，他也陪同前往登記。戴建三靈堂設於東區中正路老家。

市議員戴寧因涉詐領助理費案收押，戴父因癌過逝，律師聲請讓她交保，但檢方認為仍有串供之虞不同意。圖／資料照片
市議員戴寧因涉詐領助理費案收押，戴父因癌過逝，律師聲請讓她交保，但檢方認為仍有串供之虞不同意。圖／資料照片

嘉義 父母

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