陸軍火箭營電腦失竊傳內鬼 六軍團：有證據會查辦到底

北台灣防務的陸軍6軍團21砲指部火箭營日前營部辦公室一部電腦主機失竊，外傳該電腦主機儲存軍方飛彈射控等機密及疑似內部人員挾怨報復，引發機密外洩危機，陸軍第六軍團今天下午表示，該案已進入司法程序，任何可能都會查，外傳內部人員報復或內鬼等說法均屬外界臆測，該營級電腦主機「就是一般行政作業使用，絕非可操控火箭系統用途」，軍方秉持毋枉毋縱，任何可能性只要有證據，軍方都會配合司法調查。

陸軍6軍團21砲指部火箭營配賦雷霆2000多管火箭系統，還有「防空營」配賦復仇者飛彈車，為北台灣防務火力支持和防空打擊系統極為重要單位，該營部發生電腦主機竊案，引發軍方重視，六軍團指出，火箭營營部3月7日發現遺失一部電腦主機，即組成專案小組全面清查，全案交由桃園憲兵隊偵辦。

六軍團表示，該電腦主機為一般行政作業使用，未儲存機密資訊，無洩密疑慮，待調查釐清後，將據以檢討相關人員違失與責任，另援引為例，要求所屬強化軍品及風險管控機制，杜絕類似再發生。

目前全案進入司法偵辦中，任何疑慮都會調查，只要有證據，軍方都會配合調查，外界傳出內部人員或內鬼說法均屬臆測，目前司法調查尚未出爐，軍方不能未審先判，只要有證據調就會查辦到底。

六軍團強調，該火箭營失竊電腦主機，並非高電腦，只是用於打資料一般行政作業，不可能隨便可以用來操控多管火箭系統，也完全沒有涉及或影響任何國安資訊，希望外界不要胡亂臆測，若司法查明真相，就會依法針對相關人員檢討究責。