蔡衍明不爽挨罵「國台辦狗腿」 打官司求償300萬卻輸了

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明不滿被壹電視「年代向錢看」節目主持人陳凝觀指「國台辦狗腿」，提告向壹電視、陳凝觀、盧姓節目製作人求償300萬元並道歉，台北地方法院今判蔡衍明敗訴，壹電視等免賠，可上訴。

蔡衍明主張，陳凝觀在「年代向錢看」節目擔任主持人，2019年6月27日節目播出時，辱罵他「國台辦的狗腿、「紅色滲透」、「難道因為補貼就都聽國台辦的統戰辦事嗎」等語，造成他精神極大痛苦，貶損他的社會評價，侵害名譽權，因此向壹電視、陳凝觀、盧姓節目製作人求償300萬元，並要求登報道歉、在節目片頭播出道歉啟事、刪除網路影片等。

壹電視、陳凝觀等人抗辯，節目是以其他媒體揭露旺旺接受中國政府補助金、凱道反紅媒遊行、郭台銘指稱蔡衍明「狗腿」等政治新聞事件為討論主軸，郭台銘更是當屆總統大選參選人，屬與公益有關而可受公評。

再者，蔡衍明身為公眾人物，陳凝觀的言論也是針對公眾人物可受公評之事的意見表述，並非僅涉及私德；陳凝觀身為主持人，就事件發表引言，再由節目來賓發表評論，也非以損害蔡衍明的名譽為目的，且沒有直接指稱蔡衍明「國台辦狗腿」，未逾合理適當範疇，沒有違法侵害蔡衍明名譽權。

法官認為，陳凝觀的言論足以讓大眾產生蔡衍明巴結奉承國台辦，企業集團歷年接受中國政府高額補助，助長中國正致力滲透我國的負面印象，但旺旺集團是跨國型企業，是否收受中國政府的補貼、用途等，屬於可受公評之事。

又陳凝觀是以郭台銘嗆聲蔡衍明的事件為前言，再引述他人著作內容，指稱媒體紅色滲透引起台灣內部反彈，造成年輕世代上街頭反紅媒，繼而質疑旺旺接受中國補貼的用途，顯非單純以負面詞語謾罵蔡衍明。

法官指出，當時適逢總統選舉期間，郭台銘身為總統候選人之一，相關言行舉止，當屬可受公評之事，又旺旺收受中國補貼一事，也早經媒體大幅報導，揭露旺旺集團財報顯示接受中國政府補貼金4.77億人民幣，折算台幣約21.9億元，近11年領取共高達152.6億元。