父親病逝 嘉市議員戴寧聲請具保停押22日裁定
嘉義市議員戴寧因涉案遭羈押禁見，其父親前嘉義市議員戴建三昨天病逝，戴寧委任律師陳澤嘉向嘉義地方法院聲請具保停押，法官收到檢方意見並合議後，預計明天上午作出裁定。
嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔今天接受中央社記者訪問指出，嘉義地方法院昨天收到律師書狀後，便發文給嘉義地檢署，院方今天下午收到承辦檢察官回覆的意見公文後，3名法官進行合議，並綜合檢方、律師雙方意見後，預計明天上午才會作出裁定。
嘉義地檢署主任檢察官江金星告訴中央社記者，戴寧被羈押原因仍然存在，其父親戴建三不是唯一證人，尚有多名證人待訊問，若讓戴寧交保，不足以確保戴寧勾串證人之虞，因此，並不同意戴寧具保停押。另戴寧可依羈押法第23條第1項的規定申請戒護奔喪。
戴建三曾任2屆嘉義市民代表、6屆嘉義市議員，為無黨籍，曾因涉賄選等案件遭判刑，近幾年來身體健康每況愈下，疾病纏身，昨天凌晨病逝，享壽80歲。
戴寧延續父親戴建三的政治生涯，同樣以無黨籍身分披戰袍參選嘉義市議員，已連任3屆，日前因涉嫌詐領助理費案被羈押禁見。戴寧因未能見到父親最後一面，便委任律師聲請具保停止羈押，希望能返家奔喪。
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