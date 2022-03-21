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Call in警廣被掛斷 拿鄭捷恐嚇分台長「命抵命」判拘役
簡姓男子Call in到警察廣播電台被掛斷，傳送恐嚇簡訊到警廣全國治安交通網台北分台給林姓分台長，經林提告，簡被控恐嚇危害安全罪。台北地院審結，依5罪判他應執行拘役100日，得易科罰金10萬元。可上訴。
依判決書記載，簡2021年1月25日到3月2日，共5次傳恐嚇簡訊給林姓分台長，內容包括「40個人來懷生國中堵我一個人，我二話不說從帶頭的腦袋一棒子下去，沒2個月送醫不治」、「同樣以命抵命不知道鄭捷在耍兒戲」等。
法院審理，簡坦承不諱，法官認定簡每次犯行都另行起犯意，依5個恐嚇危害安全罪對簡論罪，訂應執行刑。
判決書說，簡姓男子之前即曾傳送簡訊到警廣恐嚇，經判決有罪確定，仍不思以理性方式表達意見，迄今未對林表示歉意，考量他偵查中否認部分犯行，法院審理才坦承犯行，依法判決。
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