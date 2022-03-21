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長榮女大生命案兇嫌遭判死 受害家屬跨海求償2000萬
梁育誌前年犯下隨機性侵擄殺大馬籍鍾姓女大學生，日前一審宣判結果出爐，被依強制性交而故意殺害被害人等罪處死刑；鍾女父母也跨海請求刑事附帶民事賠償，要求梁賠償2000萬元精神慰撫金，目前由橋頭地方法院民事庭審理。
梁育誌隨機性侵擄殺大馬籍鍾姓女大學生，於3月18日一審判決出爐，地院認為，他是預謀犯案、手段殘忍、再犯率超過五成、對社會危害大且未見悔意等五大理由，依強制性交而故意殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，全案可上訴。
案發後鍾女父母符合犯罪被害人保護法遺屬範圍，橋檢同意補償鍾女父母殯葬費、扶養費及精神慰撫金等項目，共200萬元，該補償案件於去年3月16日收案。
此案也隨一審判決出爐後，鍾女父母也正式向橋頭地方法院提出，刑事附帶民事賠償，由父母各向梁育誌求償1千萬元精神慰撫金；關於裁定求償部分，已移送橋頭地院民事庭，由民事庭審理。
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