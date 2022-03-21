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夫抗議妻遭解雇 建中校門口掛布條遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名劉姓男子不滿任職台北市立建國高中合作社的謝姓妻子遭解雇，兩人去年2月兩度到建中校門口懸掛白布條抗議合作社經理「失職、霸凌、吃人夠夠」。台北地檢署調查後，依加重誹謗罪起訴劉男夫婦。

檢方調查，劉妻曾在台北市立建國高中合作社擔任收銀員，遭合作社呂姓經理解雇。劉男心生不滿，先於去年2月5日前某時，在建中校門口右側懸掛「抗議建國中學消費合作社呂姓經理失職、霸凌、吃人夠夠」等文字的白布條。

之後，兩人於去年2月22日上午7點30分許，再度拿出「霸凌、吃人夠夠」抗議白布條，懸掛於建中校門口右側人行道上。經合作社呂姓經理得知後，拍照蒐證並報警提告。檢察官調查後，日前依加重誹謗罪起訴劉男夫婦。

北市一名劉姓男子不滿任職台北市立建國高中合作社的妻子遭解雇，夫妻去年2月兩度到建中校門口掛白布條抗議合作社經理「失職、霸凌、吃人夠夠」，被依加重誹謗罪嫌起訴。圖／本報資料照
北市一名劉姓男子不滿任職台北市立建國高中合作社的妻子遭解雇，夫妻去年2月兩度到建中校門口掛白布條抗議合作社經理「失職、霸凌、吃人夠夠」，被依加重誹謗罪嫌起訴。圖／本報資料照

建中 北市 霸凌

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