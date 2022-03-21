夫抗議妻遭解雇 建中校門口掛布條遭起訴

北市一名劉姓男子不滿任職台北市立建國高中合作社的謝姓妻子遭解雇，兩人去年2月兩度到建中校門口懸掛白布條抗議合作社經理「失職、霸凌、吃人夠夠」。台北地檢署調查後，依加重誹謗罪起訴劉男夫婦。

檢方調查，劉妻曾在台北市立建國高中合作社擔任收銀員，遭合作社呂姓經理解雇。劉男心生不滿，先於去年2月5日前某時，在建中校門口右側懸掛「抗議建國中學消費合作社呂姓經理失職、霸凌、吃人夠夠」等文字的白布條。