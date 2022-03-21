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彭文正的律師張靜事務所被搜 張靜：查水錶、政治追殺
台東地檢署指揮台東縣警局，今天上午持搜索票，依涉妨害秘密、個人資料保護法，到律師張靜住處和事務所，及其女友住處搜查，張靜中午12時配合警方詢問搭車時，直言這是典型的「查水錶」、政治追殺。
台東地檢署表示，針對當事人質疑不回應，目前案件偵辦中偵查不公開、一切秉公處理。
資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文，博士學歷、論文案辯護律師張靜的住家和事務所，今天上午被十多名台東縣警局員警，持搜索票進入搜索，張靜和黃姓助理都不解為何被搜索，黃姓助理一度認為是不是保全攝影的問題被檢舉，但張靜之後配合警方，要去接受警訊時直言這是「查水錶」。
張靜表示，也許是這段時間他為彭文正辯護等因素、影響到蔡英文，晚一點會召開記者會說明，但他認為這就是典型的查水錶、政治迫害。
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