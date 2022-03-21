快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭文正的律師張靜事務所被搜 張靜：查水錶、政治追殺

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

台東地檢署指揮台東縣警局，今天上午持搜索票，依涉妨害秘密、個人資料保護法，到律師張靜住處和事務所，及其女友住處搜查，張靜中午12時配合警方詢問搭車時，直言這是典型的「查水錶」、政治追殺。

台東地檢署表示，針對當事人質疑不回應，目前案件偵辦中偵查不公開、一切秉公處理。

資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文，博士學歷、論文案辯護律師張靜的住家和事務所，今天上午被十多名台東縣警局員警，持搜索票進入搜索，張靜和黃姓助理都不解為何被搜索，黃姓助理一度認為是不是保全攝影的問題被檢舉，但張靜之後配合警方，要去接受警訊時直言這是「查水錶」。

張靜表示，也許是這段時間他為彭文正辯護等因素、影響到蔡英文，晚一點會召開記者會說明，但他認為這就是典型的查水錶、政治迫害。

台東警方今天到張靜的住家搜索。記者卜敏正／攝影
台東警方今天到張靜的住家搜索。記者卜敏正／攝影
台東警方今天到張靜的住家搜索。記者卜敏正／攝影
台東警方今天到張靜的住家搜索。記者卜敏正／攝影
律師張靜今天中午配合警方，到警局說明。記者卜敏正／攝影
律師張靜今天中午配合警方，到警局說明。記者卜敏正／攝影

張靜 台東 蔡英文

延伸閱讀

【一劍浣春秋】為什麼只和無碼賣家合作？讓她們告訴你！

王力宏、李靚蕾「律師陣容」超大咖！　名人御用團隊拚戰9小時

台語歌手疑骨髓瘤離世 典型4大症狀勿輕忽

大S人不在韓國怎麼登記結婚？ 8張圖文教學一看就懂

相關新聞

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

林姓台日混血少女24年前到檳榔攤打工遭殺害焚屍，檢警前年重啟調查發現是經營檳榔攤的情侶檔潘子鑑、陳諭詩，夥同一樣在檳榔攤...

批顏清標父子「坑殺銀行」 周玉蔻遭求償145萬親自出庭

媒體人周玉蔻指控時任台中是第二選區立委補選人顏寬恒和父親顏清標霸占法拍屋「坑殺銀行」，顏寬恒提告求償145萬元並登報道歉...

彭文正的律師張靜事務所被搜 張靜：查水錶、政治追殺

台東地檢署指揮台東縣警局，今天上午持搜索票，依涉妨害秘密、個人資料保護法，到律師張靜住處和事務所，及其女友住處搜查，張靜...

影／民事訴訟法修法 司改會：限縮人民上訴權必有誤判

針對司法院將「民事訴訟法」修法草案列為優先法案，其中，關鍵條文為刪除第447條第1項第3款、第6款，未來第二審不能再以「...

保七中隊長鎖槍械室控不公 監委申請自動調查

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德在19日深夜11時許於媒體群組發布千字文，控訴遭單位不當處分，異地調整職務，莊隨後將自己...

法律快譯通／國道塞車硬插隊被罰還嗆「教我開車」 法官用一理由打臉

開車上國道，最怕遇到的就是塞車了，由於國道屬封閉型道路，除非有匝道可以躲開，不然就只能乖乖排隊慢慢塞，但總是有人耐不住性子，把輔助車道拿來當超車道亂鑽，有兩名駕駛人就是以此方式想要取巧躲塞車，卻吃上6000元的罰單，被罰駕駛向法院申訴時還嗆開單的交通裁決所「麻煩貴單位教我如何開車」，資深交警說，這種場景在國道塞車時隨處可見，卻很少人想到這類行為已經算是嚴重違規。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。