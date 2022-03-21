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批顏清標父子「坑殺銀行」 周玉蔻遭求償145萬親自出庭

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻指控時任台中是第二選區立委補選人顏寬恒和父親顏清標霸占法拍屋「坑殺銀行」，顏寬恒提告求償145萬元並登報道歉，台北地方法院今開庭，周玉蔻親自出庭表示，她所有的評論都有所依據，法官庭末諭知5月9日再開庭。

中二立委補選期間，周玉蔻頻頻爆料顏家爭議，她2021年11月9日在廣播、電視節目指控顏清標位於台中沙鹿的透天厝，因欠繳房貸被法院拍賣，但顏寬恒和妹妹顏莉敏卻在該址設立聯合服務處，導致法院拍賣公告「不點交」，拍賣多次流標，金額降至1000萬元，再由顏寬恒買回。

周玉蔻批評顏家霸占法拍屋，害他人不敢投標，父子聯手坑殺銀行，「欠人6000多萬，人家去強制執行，他（指顏清標）把它脫產給他兒子」、「這39筆土地到哪裡去了，2006年時有41筆，到2007年忽然變19筆，2009年5筆土地，2013年2筆土地」、「如果他給兒子的話，都有贈與稅的問題」等語。

顏清標當時在記者會回應，投資事業有賠有賺，他做保的土地被拍賣還錢，顏寬恒不捨他，才籌錢把土地一筆一筆要回來，一生與朋友共同投資只知道情義相挺，絕不會落井下石，一生重情重義，絕不會與人計較，公道自在人心。

顏寬恒認為周玉蔻言論不實，提告求償145萬元，並要求登報道歉。周玉蔻先前開庭時，曾批顏寬恒高高在上，要求顏親自出庭對質，光明正大面對檢驗；顏的委任律師認為，周玉蔻應舉證言論有所憑據。

台北地院今再開庭，周玉蔻指出，她評論的一句來自於財產申報資料、顏家選舉期間相關的記者會，且記者會上顏家承認土地遭法拍，顏寬恒不忍心才籌錢買回來。

周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
顏寬恒。圖／聯合報系資料照片
顏寬恒。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 顏寬恒 顏清標

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