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保七中隊長鎖槍械室控不公 監委申請自動調查
保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德在19日深夜11時許於媒體群組發布千字文，控訴遭單位不當處分，異地調整職務，莊隨後將自己反鎖在駐地槍械室，揚言「準備使用必要手段」，經總隊幹部協調、溝通，莊在隔天凌晨3時許離開槍械室，保七總隊也承諾針對莊的工作建議，協調改進，讓案件落幕。監察院今天表示，監委王幼玲、蔡崇義、王美玉對此事件甚表關切及重視，已申請自動調查。
監委指出，該案涉及警察機關所屬人員之工作權益保障、有無職場權力霸凌情事及受處分人員之救濟程序與管道是否周妥。另就莊員指陳保警第七總隊長期縱容匿名檢舉案件，致所屬幹部遭受不當處分等情，監察院秉於客觀公正立場瞭解實情，並依法行使職權。
監委表示，該事件發生之始末為何？保警第七總隊就莊員所為之行政處分，是否符合規定及比例原則？有無涉及職場權力霸凌情事？另對於匿名檢舉案件之處理，是否符合相關規定？查處作為是否妥適周延？相關人員處理過程有無涉及怠惰失職情事？容有深入調查瞭解之必要。
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