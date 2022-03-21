保七中隊長鎖槍械室控不公 監委申請自動調查

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德在19日深夜11時許於媒體群組發布千字文，控訴遭單位不當處分，異地調整職務，莊隨後將自己反鎖在駐地槍械室，揚言「準備使用必要手段」，經總隊幹部協調、溝通，莊在隔天凌晨3時許離開槍械室，保七總隊也承諾針對莊的工作建議，協調改進，讓案件落幕。監察院今天表示，監委王幼玲、蔡崇義、王美玉對此事件甚表關切及重視，已申請自動調查。

監委指出，該案涉及警察機關所屬人員之工作權益保障、有無職場權力霸凌情事及受處分人員之救濟程序與管道是否周妥。另就莊員指陳保警第七總隊長期縱容匿名檢舉案件，致所屬幹部遭受不當處分等情，監察院秉於客觀公正立場瞭解實情，並依法行使職權。