台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

林姓台日混血少女24年前到檳榔攤打工遭殺害焚屍，檢警前年重啟調查發現是經營檳榔攤的情侶檔潘子鑑、陳諭詩，夥同一樣在檳榔攤上班的女子陳茹華、男友吳昶弘行凶，最高法院依殺人罪判潘子鑑、陳諭詩14年6月徒刑、陳茹華14年2月徒刑定讞；另吳昶弘未到案仍在通緝中。

1998年12月9日下午，桃園平鎮靠近中山高速公路的一處涵洞草叢遭發現有具女性焦屍，面目全非，檢方相驗後仍無法確認身分；2020年5月， 一名男子舉報稱目擊案發經過，檢警重啟調查，確定死者是當時年僅17歲的林姓少女，循線查出潘子鑑（43歲）、陳諭詩（44歲）、吳昶弘（41歲）和陳茹華（39歲）所為。

林姓少女當年離家後，受雇於潘子鑑等人合夥經營的檳榔攤，當時潘為義務役軍人，擔心吸毒遭被害人檢舉，同時大家也懷疑檳榔攤營收款短少，是因為林女偷錢，又陳茹華懷疑林女愛上她男友吳昶弘，1998年12月初，將林女拘禁剃光頭髮、痛毆，林女一度逃離被抓回，最後被潘等人持開山刀砍殺、用毛巾絞殺慘死，遺體被載到平鎮焚燒而無法辨識。

潘子鑑、陳諭詩始終否認犯行，一審被依殺人罪判無期徒刑，林姓少女父親上訴請求判死，二審考量案件發生20多年，當時2人都很年輕、思慮欠周，改判各14年6月徒刑。

另因陳茹華犯案時未成年，由法院少年法庭審理，一審判刑14年8月，二審考量她的年紀還小，在本案中也不是主導角色，且潘子鑑、陳諭詩二審判的比陳茹華還輕，因此減為14年2月。

案件上訴，最高法院為適用修法前追訴權時效規定的刑事案件，若犯人不明，檢察官勘驗屍體、囑託鑑定死因、死者DNA、指揮警方偵辦、函催解剖鑑定報告等偵查程序，是否是對嫌疑人行使追訴權等法律見解爭議，召開大法庭，最終統一認定仍是行使追訴權。