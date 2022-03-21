懲戒法院法官退休 石木欽等3案合議庭異動

開車上國道，最怕遇到的就是塞車了，由於國道屬封閉型道路，除非有匝道可以躲開，不然就只能乖乖排隊慢慢塞，但總是有人耐不住性子，把輔助車道拿來當超車道亂鑽，有兩名駕駛人就是以此方式想要取巧躲塞車，卻吃上6000元的罰單，被罰駕駛向法院申訴時還嗆開單的交通裁決所「麻煩貴單位教我如何開車」，資深交警說，這種場景在國道塞車時隨處可見，卻很少人想到這類行為已經算是嚴重違規。

2022-03-21 11:30