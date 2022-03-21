懲戒法院法官退休 石木欽等3案合議庭異動
懲戒法院今天指出，前公懲會委員長石木欽上訴案、法官鄭小康案、前高檢署檢察官羅榮乾案因審判長蘇振堂退休，職務法庭合議庭成員異動，並自今天起實施。
石木欽案新合議庭成員為審判長法官李伯道（懲戒法院院長）、陪席法官吳三龍（懲戒法院法官）、陪席法官王梅英（最高法院法官）、陪席法官帥嘉寶（最高行政法院庭長）、受命法官林瑞斌（最高法院法官）。
鄭小康案新合議庭成員為審判長法官呂丹玉（懲戒法院法官）、陪席法官汪怡君（台灣高等法院法官）、受命法官蔡惠如（智慧財產及商業法院庭長）、參審員丘彥南 （國立台灣大學醫學院附設醫院精神醫學部主治醫師）、參審員黃怡碧（社團法人人權公約施行監督聯盟執行長）。
羅榮乾案新合議庭成員為審判長法官呂丹玉（懲戒法院法官）、陪席法官汪怡君（台灣高等法院法官）、受命法官蔡惠如（智慧財產及商業法院庭長）、參審員王珮玲（國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授）、參審員林明鏘（國立台灣大學法律學院教授）。
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