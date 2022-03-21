男醉倒路邊警上前關心 酒後吐真言自承是通緝犯

高雄34歲吳姓男子因酒駕遭逮，涉犯公共危險罪需入監執行3個月，卻未依規定報到，遭地檢署通緝；日前與女友感情不睦，到超商買酒喝得爛醉，倒在大樹區久堂路城隍巷口，巡邏員警見狀上前關心，吳男竟坦承自己是通緝犯；經查證確認屬實，警方便將他依法逮捕歸案。

吳男近日與女友感情不睦想借酒澆愁，便在3月18日晚上獨自一人到大樹區久堂路附近超商買酒喝，卻喝得爛醉倒在城隍巷口呼呼大睡；直到深晚11時30分許，仁武警分局九曲派出所員警執行巡邏勤務時，發現有人躺在路上，便上前關心。

員警走到吳男身旁，聞到濃厚的酒味，把人叫醒之後，他見到向警方第一句話，竟是直接開口說，「我是通緝犯啦」，令員警當場傻眼。

經查發現，吳男先前因酒駕遭逮，因涉犯公共危險罪需入監執行3個月；卻未依規定報到，遭高雄地檢署發布通緝；豈料，卻因自己酒醉吐真言，讓身分露餡，警詢後，將他依法逮捕歸案。

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