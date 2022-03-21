7次酒駕都易科 貨車司機「8犯」判刑9月去坐牢

貨車司機劉建邦7次酒駕判刑，無警愓心，去年第8度酒駕，開車追撞前車，警方處理時，將劉送醫抽血，酒測值1.528；台北地方法院認為，劉對刑罰感應薄弱，以累犯規定，依公共危險罪判他有期徒刑9月。可上訴。

檢察官指控，劉建邦2021年12月9日凌晨，在家中飲用高粱酒，同日上午駕駛小貨車在道路上行駛；上午10時許，劉行經台北市信義路、基隆路口，不勝酒力，追撞前方王姓駕駛的車。

員警據報到場，劉因無法吹酒測器，送到台北醫學院抽血、檢驗，測出血液中酒精濃度為305.6mg/dl，換成呼氣酒精濃度測試，每公升為1.528毫克，檢方起訴劉，法院審理，劉認罪。

判決說，劉2019年因公共危險案判刑6月，劉上訴駁回，判刑確定，2019年10月16日易科罰金18萬元執行完畢，這次應依累犯規定加重其刑。

判決說，劉建邦不顧行車安全開車上路，無視於自己及其他不特定人的生命、身體及財產安全，而且，除了這次酒駕，更於2002年起，6次因酒駕判處有期徒刑3月到6月不等可易科罰金的徒刑，還是再犯。

法官認為，劉再犯的酒駕案應嚴懲，考量他所生危害程度、酒精濃度、目前受雇做冷氣工、月收入3萬8千元、需撫養10、11歲的小孩等狀況，判劉不得易科罰金、應去坐牢的有期徒刑9月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康