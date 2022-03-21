為了金錢糾紛 男子持空氣長槍朝他人住處射擊吃官司

28歲洪姓男子和蔡姓男被害人有金錢糾紛，前往蔡位於台南市住處外，涉嫌持空氣長槍朝蔡住處外射擊塑膠彈珠及小鋼珠後騎機車離去，造成蔡心生畏懼。警方接獲報案後以車追人，查出洪涉案，法辦起訴。台南地院依洪觸犯恐嚇危害安全罪，判處徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，洪和通緝中在逃方姓男子，2人都與蔡姓男被害人有金錢糾紛，去年8月5日晚間11點30分，由洪騎乘機車搭載方，2人前往蔡位於台南市安南區住處外，由洪持無殺傷力空氣長槍，朝向蔡住處外射擊塑膠彈珠及小鋼珠後離去，致蔡心生畏懼，報警法辦起訴。