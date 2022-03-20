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認識十天就結婚 中國妻要車、要生活費 歸寧一去不復返

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣蕭姓男子透過婚友社介紹到中國認識一名廣東女子，十天後就登記結婚，2020年2月廣東女來台與他同住，卻嫌他住家環境不佳，為討好老婆，他趕緊裝修房子，還買車給老婆開、並給生活費，但老婆還是以要歸寧為由回中國，他因疫情關係無法陪老婆回中國，但老婆至今未歸，並表示要和他離婚，他經過一番挽留無效，只好訴請離婚。

判決書指出，蕭男2019年10月10日經婚友社介紹到中國和廣東女見面，10月21日就在中國登記結婚，隔年2月來台並辦理結婚登記，但廣東女一到台灣就嫌他住家環境，他只好花錢裝修房子，又要求要有車開，他趕緊買車給老婆，並要求每個月要給2萬5000元生活費，他都照做。

但妻子來台一個月後就不幫忙分擔家務、不煮飯，說每日都要外食，而且每天都開車外出，出去後也不接電話，讓他找不到人，但蕭男希望能有個美滿婚姻，都包容她，兩人並在2020年7月11日在台灣辦婚禮宴請親友後，女子就要求要回大陸「歸寧」，但蕭男考慮若陪老婆到大陸，來回要花上28天等隔離往返時間，只好讓老婆自己回中國「歸寧」，卻沒想到老婆一去不復返。

蕭男多次催妻子回台，但妻子以各種理由推拖，並說她來台飲食不適應、水土不服，甚至要求他先匯錢到中國，為了挽回妻子的心，他去年1、2月先匯生活費給妻子，妻子後又要求再匯機票錢，他共匯了十幾萬元，但妻子至今仍未回台灣，甚至其妻去年11月向大陸廣東省五華縣人民法院提出離婚聲請，後又撤回訴訟，但蕭男認為其妻根本不想和他維繫婚姻關係，也只能忍痛在台灣訴請離婚。

法官認為，兩人是跨國婚姻，初期因彼此陌生、婚姻價值觀不同、文化差異與經濟不穩定的狀況下，要維繫更加困難，蕭妻從2020年7月17日回中國後就未返台，又因金錢問題導致負面情緒升高，雙方已無繼續維持婚姻想法，因此判准離婚。

彰化縣蕭姓男子透過婚友社介紹到中國認識一名廣東女子，十天後就登記結婚，老婆還是以要歸寧為由回中國，他因疫情關係無法陪老婆回中國，但妻子至今未歸，他經過一番挽留無效，只好訴請離婚。圖／資料照
彰化縣蕭姓男子透過婚友社介紹到中國認識一名廣東女子，十天後就登記結婚，老婆還是以要歸寧為由回中國，他因疫情關係無法陪老婆回中國，但妻子至今未歸，他經過一番挽留無效，只好訴請離婚。圖／資料照

婚姻 離婚 彰化

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