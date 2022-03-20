半夜逮人嫌太吵 桃園女推警辯不知情被判拘役30天

桃園市徐姓女子因警方在自家樓下逮捕毒犯，吵醒一家老小，下樓理論時動手推了便衣員警，因而被控妨害公務，但事後卻辯稱不知道對方是警察，法院審酌雙方交談時提及「哪間派出所」、「警察又怎樣」等內容，員警也出示證件並表明身分，加上現場有人犯被上銬，足以讓她推斷是警察執勤，依妨害公務罪判她拘役30天。

檢警調查，桃園市徐姓女子2020年8月6日半夜1時26分在住處聽見吵雜聲，下樓查看，見3名楊梅警分局草湳派出所警員在住處大門口逮捕涉毒品案的李姓嫌犯，因不滿他們深夜製造聲響，在明知對方是警察且正在戒護人犯的情況下，以雙手推陳姓員警胸口1下，徐女因而被控妨害公務。

徐女訊時坦承推人，但矢口否認有何妨害公務之犯行，辯稱當時一家老小都被吵醒，才出門叫他們「不要那麼吵」，由於對方沒穿制服、沒開警車，辯稱「不知道他們是警察」；會推人是因為員警一直逼近，下意識才推開他。

被推的陳姓員警則說，當天因嫌犯有抗拒逮捕，上銬時才發生推擠及聲響，上銬後一行人準備離開時，徐女便出門抱怨太大聲，當時有向她出示證件，告知正在執勤並說不好意思，但得到的會應卻是「警察又怎樣，警察就可以這樣擾民嗎」，後來因徐女離嫌犯有點近，向前請她後退，卻反被她推一把，因此才依妨害公務逮捕她。