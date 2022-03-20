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曾任柯建銘特助 賓士男酒駕衝撞騎士遭法辦3萬交保
曾任職民進黨團總召柯建銘特別助理的張登瑞，3月19日晚上6時許涉嫌酒駕，駕駛賓士車擦撞路邊一輛機車，導致坐在機車上休息的女乘客受傷送醫，張男酒測值高達每公升0.68毫克，遭依公共危險等罪嫌送辦，昨深夜以3萬元交保。
根據網頁「中文百科知識」記載，張登瑞1998年加入民進黨，曾擔任民進黨立委柯建銘特助多年，深受其信任，曾有「柯建銘分身」稱號，2004年曾當選民進黨第11屆中央執行委員。
警方指出，3月19日晚上6時許、將近7點，張男涉嫌酒駕，駕駛賓士車行經從民生東路4段，擦撞路邊一輛機車，當時機車未發動，停在路邊無違規情勢，男騎士站在人行道上和坐在機車上的女乘客聊天，撞擊瞬間，女子無辜遭波及，手腳擦挫傷送往馬偕醫院救治。
警方當場對張男施以酒測，酒測值高達每公升0.68毫克，依照公共危險罪嫌、過失傷害罪嫌送辦，昨晚遭帶往派出所、偵查隊訊問後，依法送往台北地檢署複訊，檢察官昨深夜諭知3萬元交保。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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