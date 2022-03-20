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涉勒贖遭通緝 男逃陸誆賣「蔡依林合約」詐台商逾7百萬
47歲男子陳昱全因案遭通緝，逃亡期間仍組詐欺集團，在大陸稱可賣出歌手蔡依林演唱會主辦權，被害人交付人民幣175萬後元後卻瞬間消失，致被害人損失慘重；警方近期將陳男等5人查緝到案，依組織犯罪等罪嫌送辦，陳男歸案執行，另3人聲押獲准、1人無保請回。
警方調查，在大陸開設演出器材公司的黎姓台商，經友人轉介認識陳昱全，陳自稱認識台灣娛樂公司主管，可協調交易蔡依林在杭州、海口等地的演唱會主辦權，同時指揮在台周姓男子等人假扮娛樂公司主管，透過通訊軟體聯絡黎男，藉商談演唱會合約知名，取信黎男。
未料，黎男支付人民幣175萬（約新台幣770萬）元後，陳、周等人瞬間人間蒸發，導致黎男血本無歸，損失慘重。
據悉，陳昱全自稱竹聯幫愛堂分子，長期藏匿於大陸，2006年同樣隔海遙控同夥犯下新北市「職棒組頭之子」勒贖案，被判5年徒刑卻未到案執行，因此被士林地院發布通緝。
台北市警方獲報後介入偵辦，去年底、今年1月分別發動搜索，順利將陳昱全等涉案5人查緝到案，查扣作案用手機、電腦、文件等，詢後依組織犯罪防制條例、詐欺、偽造文書、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，陳男歸案執行，周等3人遭聲押獲准，提供人頭電話門號的葉姓男子則無保請回。
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